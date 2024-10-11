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Общество

Псковская область впервые вышла на первое место по выявлению онкозаболеваний в СЗФО

11.10.2024 09:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская область впервые вышла на первое место по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на межрегиональной научно-практической конференции «Современная онкология. Проблемы и пути решения», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Это большое достижение онкологической службы региона», - отметил Александр Юров.

Конференция стартовала в Пскове сегодня, 11 октября. «Начали с приятного повода - за развитие онкологической службы региона благодарностями были отмечены директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, главный внештатный онколог СЗФО Алексей Беляев, председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко», - добавили в комитете.

Теги: #комитет по здравоохранению Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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