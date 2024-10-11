Общество

Правила ношения зимней формы одежды проверили у псковских курсантов

Строевой смотр личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды провели в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

С целью проверки у личного состава правил ношения формы одежды и знаний строевой подготовки, готовности личного состава к переходу на ношение зимней формы одежды в образовательной организации проведен строевой смотр у сотрудников и курсантов.

В ходе строевого смотра проверены наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов, качество подготовки форменного обмундирования и внешний вид постоянного и переменного состава.

«Строевые смотры способствуют повышению строевой культуры и выучки всего личного состава, помогают укреплению дисциплины, организованности и порядка», – сказал заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадим Ильин.

В университете отметили, что в соответствии с ведомственными требованиями по обеспечению выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды.