Общество

Псков в красках осени. ФОТОРЕПОРТАЖ

По псковским площадям, улицам и паркам рассыпается золото осенней листвы.

Переливаясь всеми оттенками драгоценного металла, деревья готовятся к зиме и дарят городу атмосферу тепла, уюта и роскоши. И пусть на смену багряно-розовым закатам и рассветам, хрупкой прозрачности воздуха с парящими паутинами пришли свинцовые облака с моросящими дождями, прохладные ночи и грустные гусиные стаи, золотая осень всё ещё греет псковичей своими тёплыми красками.

Золотая осень в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.