Общество

Терраса, скейт-парк и баскетбольная площадка появятся на берегу реки Малый Удрай в Новосокольниках

Проект из Новосокольнического района единственный из Псковской области выиграл финансирование в нацпроекте «Жилье и городская среда». В рамках его реализации будет благоустроенная набережная реки Малый Удрай в Новосокольниках. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Проект по благоустройству парка «Заречный» выиграл в категории «Малые города». Там планируется обустроить несколько зон: прогулочную зону с террасой, беседкой у воды, комфортным спуском, оборудованным ступеньками, пандусом, поручнями; спортивную зону со скейт-парком, баскетбольной и воркаут-площадкой. Помимо этого, будет обустроена детская площадка.

На реализацию проекта выделено 70 млн рублей. Работы будут провести в 2025-2026 годах.

«Практически все муниципалитеты, которые входят в мой избирательный округ, чем-то отличились», - сказал Андрей Козлов. Он отметил, что таких результатов удается добиваться благодаря активности граждан, глав районов, депутатов.