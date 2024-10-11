Общество

Николай Козловский призвал великолукские организации провести субботники

Провести санитарную уборку и очистку прилегающих территорий, а также принять участие в одной из общегородских акций призвал руководителей организаций и учреждений Великих Лук глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении.

«Великие Луки – это наш с вами город, наш общий дом, и только от нас самих зависит, будет ли он чистым, красивым и уютным, чтобы каждый мог искренне гордиться городом, в котором мы с вами живем и работаем. Давайте вместе сделаем город чище!» - призвал Николай Козловский.

Глава подчеркнул, что всю подробную информацию можно узнать в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки.