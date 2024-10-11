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Общество

Старт дан: в Новосокольническом районе фермер развивает мясное животноводство

13.10.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

В рамках гранта «Агростартап» на условиях софинансирования начинающим фермерам выделяют до семи млн рублей на проекты в сфере мясного и молочного животноводства. Одним из победителей грантового конкурса в прошлом году стал предприниматель из Носокольнического района Виктор Ировой. О работе в сельском хозяйстве, возможностях кооперации и важности господдержки фермер рассказал Псковской Ленте Новостей.

 

В качестве фермера Виктор Ировой ведет свою деятельность недавно, но с аграрной отраслью знаком не понаслышке. Даже профессия у Виктора Леонидовича сельскохозяйственная - зоотехник.

«Вся моя жизнь связана с сельским хозяйством. Я учился в Идрицком сельхозтехникуме. После окончания работал по специальности в Дедовичском районе, в местном колхозе. Жил в деревне Станки — это недалеко от райцентра. И, конечно, было свое хозяйство, свои сельскохозяйственные животные», - говорит Виктор Ировой.

На участке Виктор работал вместе со своим братом - Константином, который проживал в Дедовичах. Братья всегда старались держаться вместе и во всем друг другу помогать. Совместно вели подсобное хозяйство в Дедовичском районе, ухаживали за скотом, готовили корма. А когда в 90-х колхозы и совхозы стали разваливаться, вместе с семьями переехали в другой район.

«В Новосокольнический район мы переехали в начале 2000-х годов. Я какое-то время работал в хозяйстве «Красное знамя». И параллельно с братом у нас было личное подсобное хозяйство: держали овец, лошадей, крупный рогатый скот. Потом брат открыл свою ферму по направлению «Молочное животноводство», и я помогал ему: занимался заготовками кормов, технопарком. А потом решил и свое дело открыть», - рассказывает фермер.

Виктор выбрал направление «Мясное животноводство», зарегистрировал ИП и подал заявку на грантовый конкурс. Бизнес-план помогала составлять племянница, по профессии бухгалтер-экономист. И все получилось. Комитет по сельскому хозяйству заявку одобрил и выделил финансирование для реализации проекта.

«Агростартап» является одной из самых популярных мер поддержки для старта бизнеса. На условиях софинансирования предпринимателям выделяют до 7 млн рублей на проекты в сфере мясного и молочного животноводства и до 5 млн рублей — по другим направлениям. Вклад самого предпринимателя в хозяйство должен составлять не менее 10%.

Начальный капитал для открытия дела у Виктора Леонидовича был. Кроме того, он приобрел для будущей фермы 20 голов крупного рогатого скота. «Но поддержка государства стала хорошим подспорьем. Я получил грант, вложил собственные средства, купил молодняк. В декабре-январе часть бычков я реализовал. И снова приобрел крупную партию. Стараюсь поддерживать товарооборот. Сейчас численность КРС составляет больше 200 голов. Покупатели есть. Это, в основном, Санкт-Петербург, а также Волгоградская область», - отмечает фермер.

Семья по-прежнему всегда готова подставить плечо. Заготовкой кормов братья занимаются вместе. «По кормозаготовке удобнее совместно работать. Технику для этих целей наши семьи покупали вместе. Цены космические», - говорит Виктор Ировой.

И отмечает, что такое объединение усилий для аграрного сектора — явление не новое: «Кооперация давно существует, а сейчас она очень популяризируется и развивается. Насколько я знаю, хозяйства из других регионов объединяются на период заготовки кормов, друг другу помогают, даже дают в аренду технику со своими работниками».

Правда, наемных работников на фермах не так много. В основном, семья справляется своими силами.

«У меня пока один наемный работник. И по-хорошему, одного человека на ферме достаточно, потому что почти все процессы автоматизированы. Основные действия выполняет оборудование. Руками корм не нужно раздавать, вода тоже поступает животным автоматически», - говорит Виктор Ировой.

На молочной ферме его брата работников больше, но и технологический процесс там сложнее.

Пока у начинающего фермера все получается. «С одной стороны, свое дело — это сложно. Но труд на земле мне знаком. А что касается отчетов и другой «бумажной» работы, очень выручает племянница», - говорит он.

Свое дело Виктор Ировой считает перспективным. «Животноводство — хорошее направление, потому что мы занимаемся производством жизненно необходимого для людей продукта — мяса. Кроме того, конкуренция по мясному направлению небольшая. Фермеров очень мало, потому что это сложно. Но оно того стоит. Потому что мы выращиваем натуральный продукт», - отмечает он.

А благодаря деятельности фермерских хозяйств, экологически чистые продукты питания становятся доступны и другим людям, которые всерьёз задумываются о необходимости ведения здорового образа жизни.

Светлана Синцова

Фото из личного архива героя публикации

Теги: #фермерство #поддержка фермеров
Источник: Псковская Лента Новостей
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