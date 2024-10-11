Общество

Невельчанка принимает участие в программе «Умницы и умники»

Невельчанка Александра Нилова принимает участие в программе «Умницы и умники» на Первом канале. Девушка обучается в школе №2 города Невеля.

Фото: Первый канал

Напомним, отбор на программу проходил на региональном этапе в Пскове 13 апреля. Тогда Александра Нилова стала абсолютным победителем этапа.

Всего участие в нем приняли 47 школьников из нескольких районов области. Вел олимпиаду автор и ведущий телепрограммы «Умницы и умники», заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (университет) МИД РФ Юрий Вяземский. Ареопаг возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений (сейчас Арсений является преосвященным Звенигородским, викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси, - ред.).