Общество

Псковские школьники могут принять участие в олимпиаде о безопасности дорожного движения

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» период с 24 сентября по 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Она направлена на расширение знаний основ безопасного поведения на дорогах. Принять участие в олимпиаде могут ученики 1-9 классов общеобразовательных организаций. Для прохождения заданий школьникам необходимо зарегистрироваться на указанной платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организаторами выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Минпросвещения России.

Госавтоинспекция приглашает детей принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде, проверить и укрепить свои знания правил дорожного движения и, таким образом, присоединиться к профилактической работе по повышению уровня безопасности на дороге.