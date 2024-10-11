Общество

Сезон работы фонтанов закрывается в Пскове

Закрывается сезон фонтанов в Пскове. Эти и следующие выходные — последняя в этом году возможность увидеть светомузыкальное шоу в сквере имени 60-летия Октября. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Расписание субботних и воскресных показов:

19:00 - 21:00 — световое и звуковое сопровождение;

21:00 - 21:45 — светомузыкальное представление;

21:45 - 22:00 — лазерное видеошоу.

С 21 октября специалисты начнут подготовку фонтана к зиме: сливать воду, чистить фильтры и форсунки. Для обеспечения сохранности в зимний период поверхность фонтана накроют гидроизоляционным материалом и огородят.