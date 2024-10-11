Общество

Александр Котов: Современное сельское хозяйство становится все более высокотехнологичным

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников сельского хозяйства от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного собрания депутатов

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди разных специальностей от трактористов до руководителей крупных аграрных холдингов, но всех объединяет невероятная увлечённость своим делом, трудолюбие, терпение и забота о родной земле. Без этих качеств невозможно было бы добиться тех впечатляющих результатов, которые мы наблюдаем сегодня в аграрной отрасли нашего региона», - сказал Александр Котов.

Он также отметил, что ещё несколько десятилетий назад невозможно было даже представить такой уровень развития сельского хозяйства, а сегодня Псковская область уверенно занимает лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе, а по ряду показателей и в масштабах всей страны.

«Мы наблюдаем, как современное сельское хозяйство становится всё более высокотехнологичным: автоматизация, инновации способствуют повышению производительности и качества продукции. Вкусные и полезные продукты, произведённые в Псковской области, востребованы не только жителями региона, но и продаются в другие российские регионы и за рубеж. Ваш труд – огромный вклад в развитие экономики и обеспечение продовольственной безопасности нашего государства. Спасибо за вашу преданность делу и за то, что каждый день добросовестно трудитесь, принося пользу людям, нашему региону и стране. Здоровья, благополучия, новых успехов и процветания», - выразил поздравления депутат.