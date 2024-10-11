Общество

Тямшанская гимназия не смогла убедить Псковское УФАС признать ИП недобросовестным

Тямшанская гимназия не смогла убедить УФАС в необходимости внести индивидуального предпринимателя в перечень недобросовестных поставщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском УФАС России.

В Псковское УФАС России поступили сведения от Тямшанской гимназии в отношении индивидуального предпринимателя для включения его в реестр недобросовестных поставщиков в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ по проектированию, реконструкции здания детского сада «Золотой петушок» - структурного подразделения гимназии.

По контракту предусматривалось получение проектной документации и реконструкция объекта.

При рассмотрении дела индивидуальный предприниматель в письменных пояснениях указал, что после заключения контракта при визуальном осмотре здания были выявлены многочисленны следы разрушений, трещин, которые при произведении демонтажных работ могут привести к частичному или полному разрушению конструкций здания, о чем было сообщено заказнику. Заключение эксперта гласит о недопустимом техническом состоянии и необходимости проведения противоаварийных мероприятий и дополнительных демонтажных работ.

Комиссия Псковского УФАС России, рассмотрев материалы, пришла к выводу, что в действиях ИП отсутствуют бесспорные доказательства недобросовестного поведения, а также признаки виновного поведения в виде бездействия, связанного с игнорированием взятых на себя обязательств по контракту, а обстоятельства рассматриваемого дела в совокупности с предоставленными документами и сведениями не дают возможности прийти к однозначному выводу о нарушении условий контракта, допущенных исключительно по вине ИП.

Таким образом, ИП не включен в реестр недобросовестных поставщиков.