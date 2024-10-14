Общество

Псковичи могут стать участниками всероссийского конкурса «По праву памяти»

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Как рассказали в комитете, конкурс посвящен участникам специальной военной операции, его цель - сохранить семейную и историческую память о бойцах через творчество.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «О тех, кто выбрал Родину защищать», «С песней к Победе», «Поэзия о СВОих», «О защитниках Родины и настоящих героях», «Своих не бросаем».

Ветераны СВО, их семьи, друзья и все неравнодушные жители страны могут рассказать историю бойца, его подвига в песнях, стихах, эссе, видеоролике, а также посвятить рисунок или плакат своему герою.

По итогам конкурса в Москву будут приглашены лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа конкурса, для которых будет произведена запись качественной фонограммы и проведен концерт с участием звезд российского театра, кино и эстрады.

Также пройдет онлайн-показ итогового концерта, состоится выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Кроме того, будет создано фотопанно из фотографий героев своих семей – участников СВО, присланных всеми принявшими участие в проекте.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 ноября на сайте.

Конкурс проводится в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО» Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.