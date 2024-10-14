Общество

Международный день сельских женщин празднуют 15 октября

Международный день сельских женщин, отмечаемый ежегодно 15 октября, призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд.

Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире.

Но, несмотря на это, они зачастую не имеют возможности защитить свое право на землю, получить доступ к жизненно важным услугам, таким как медицинское обслуживание, кредиты или образование. Их жизненно важный вклад в общественную жизнь во многих странах остается невидимым. Женщины составляют менее 15% землевладельцев во всем мире. В сельских районах гендерный разрыв в оплате труда достигает 40%.

Поэтому расширение прав и возможностей сельских женщин является решающим фактором не только для благополучия отдельных лиц, семей и сельских общин, но и для общей производительности экономики, учитывая значительное присутствие женщин среди трудящихся аграриев по всему миру.

Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин. В итоге было решено, что Всемирный день сельских женщин будет отмечаться ежегодно 15 октября, пишет calend.ru.

В 2007 году данный праздник официально был утверждён и Генеральной Ассамблеей ООН, которая в своей резолюции 62/136 от 18 декабря 2007 года признаёт «важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах».

Как именно отмечать этот день — целиком решают сами заинтересованные организации и сообщества. Но каждый год все события проводятся под эгидой актуального для сельских женщин лозунга, будь то доступ к кредитам, к информационно-коммуникационным технологиям, образованию или чистой воде.