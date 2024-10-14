Общество

Более 25 тысяч малышей ходили в детский сад в Псковской области в 2023 году

На конец 2023 года численность воспитанников в организациях дошкольного образования Псковской области составляла 25,7 тысячи человек. В среднем на одного воспитателя приходилось 11 детей. Об этом Псковстат сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Из общего количества - 13,5 тысячи мальчиков и 12,2 тысячи девочек. В возрастной группе 3 года и старше находилось 81,9% детей.

Повседневной работой с подрастающим поколением занимались 2,9 тысячи педагогических работников. Более половины из них — 52% имели высшее педагогическое образование, среднее педагогическое — 35,6%. Стаж педагогической работы 20 и более лет имели 41% работников.