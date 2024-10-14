Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Иван, белиссимо!
Господин Рейтингомер
Набор на курсы в CoffeeStudio
Воскресный бранч
карта отдыха и туризма
Репортаж За достойный труд
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
Лонгрид мифы о молоке
животноводство в Новосокольниках
 
 
 
ещё Общество 14.10.2024 16:480 Погода улучшится в Псковской области во второй половине недели 15.10.2024 22:000 Причины популярности и риски ринопластики перечислил пластический хирург 15.10.2024 21:200 Россельхознадзор в СЗФО выявил 15 интернет-магазинов, незаконно продававших лекарства для животных 15.10.2024 21:000 Псковские студенты могут принять участие в конкурсе проектов «Зеленый свет» 15.10.2024 20:490 Псковский центр помощи детям присоединился к проекту «Билет в будущее» 15.10.2024 20:430 Внедрить систему управления качеством планирует новый руководитель Псковской городской поликлиники
 
 
 
Самое популярное 09.10.2024 08:500 В поезде, следовавшем из Псковской области, обнаружили взрывное устройство - Mash 14.10.2024 14:510 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 10.10.2024 09:362 16-летняя пассажирка Lexus с псковскими номерами погибла в ДТП в Петербурге  09.10.2024 15:029 Научно-образовательный центр мирового уровня хотят создать в Псковской области 08.10.2024 08:456 «Не замерзнет»: в Пскове водитель автобуса №51 закрыл двери перед 12-летним мальчиком и уехал
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Причины популярности и риски ринопластики перечислил пластический хирург

15.10.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Чем вызван так называемый бум на ринопластику и какими последствиями чревата операция, рассказал пластический хирург, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

«Действительно, за последние два года мы наблюдаем значительный рост запросов на ринопластику с акцентом на поднятие кончика носа, — начал Тигран Алексанян, — Это не просто прихоть моды, хотя влияние медиа, безусловно, играет существенную роль». 

Эксперт говорит о том, что бум на такую ринопластику вызван сочетанием нескольких факторов. Во-первых, повышение доступности информации. Теперь, благодаря интернету и социальным сетям, пациентки могут самостоятельно изучить различные техники ринопластики, посмотреть множество примеров работ разных хирургов, сформировать собственное представление о желаемом результате. Раньше всё это было окутано завесой тайны, пациентка полностью полагалась на мнение врача. Теперь же они приходят с конкретными запросами, часто показывая фотографии «идеального» носа, взятые из социальных сетей.

Во-вторых, изменились сами стандарты красоты. Тонкий, изящный нос с приподнятым кончиком, как у многих голливудских актрис, стал восприниматься как символ молодости, утонченности и привлекательности.

Однако бум на ринопластику таит в себе определенные риски, которые пластические хирурги обязаны обсуждать с пациентками. Поднятие кончика носа —  сложная процедура, требующая высокой квалификации хирурга и индивидуального подхода. Неправильно проведенная операция может привести к нежелательным последствиям, таким как асимметрия, деформация кончика носа, нарушение дыхательной функции, образование рубцов. Кроме того, результат операции может не соответствовать ожиданиям пациентки, что часто приводит к психологическим проблемам, пишет RuNews24.ru.

Минимизировать риски позволяет, прежде всего, тщательное обследование, включающее консультацию, анализ фотографий, компьютерное моделирование, чтобы пациентка могла максимально представить возможный результат операции. Важно, чтобы пациенты полностью понимали, на что они идут, утверждает Тигран Алексанян.

«Мы используем самые современные техники ринопластики, минимально инвазивные методики, чтобы снизить риск осложнений и ускорить реабилитационный период. Но главное —  это индивидуальный подход к каждому пациенту. Универсального рецепта нет, нужно учитывать анатомические особенности носа, тип кожи, общие состояния здоровья», – продолжает эксперт.

По словам пластического хирурга, иногда приходится отговаривать пациенток от операции. Это необходимо, если их ожидания нереалистичны, или если существуют медицинские противопоказания. 

«Наша цель — не просто выполнить операцию, а добиться гармонии и естественной красоты, при этом сохранив здоровье пациента», – поясняет профессор.

Тренд на приподнятый кончик носа —  это только часть более обширной проблемы: стремление к идеалу, навязанному медиа. Но задача истинного пластического хирурга — помочь пациенткам понять, что настоящая красота —  это не слепое подражание моделям, а гармония внутреннего и внешнего мира, подытоживает специалист.

Теги: #ринопластика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Знаете ли вы эти исторические личности: Довмонт, Афанасий Ордин-Нащокин, Василий Шуйский, Софья Ковалевская, Николай Фан-дер-Флит, Ал.Алтаев?
В опросе приняло участие 114 человек
15.10.2024, 22:190 Водителя КАМАЗа оштрафовали за ДТП с автобусом на кольце улицы Инженерной 15.10.2024, 22:000 Причины популярности и риски ринопластики перечислил пластический хирург 15.10.2024, 21:400 Росгвардейцы победили в соревнованиях по гиревому спорту в Пскове 15.10.2024, 21:200 Россельхознадзор в СЗФО выявил 15 интернет-магазинов, незаконно продававших лекарства для животных
15.10.2024, 21:000 Псковские студенты могут принять участие в конкурсе проектов «Зеленый свет» 15.10.2024, 20:490 Псковский центр помощи детям присоединился к проекту «Билет в будущее» 15.10.2024, 20:430 Внедрить систему управления качеством планирует новый руководитель Псковской городской поликлиники 15.10.2024, 20:400 Каждый третий пскович писал заявление на увольнение в порыве эмоций – опрос
15.10.2024, 20:240 В Псковском районе благодаря ТОС улучшилась ситуация с уличным освещением 15.10.2024, 20:200 Псковская «Бригантина» победила в турнире по волейболу в Белоруссии 15.10.2024, 20:100 Пожароопасный сезон в Псковской области официально окончен 15.10.2024, 20:000 Псковские росгвардейцы и огнеборцы отработали эвакуацию людей из заблокированного здания
15.10.2024, 19:420 Михаил Ведерников встретился с новым сенатором от региона Натальей Мельниковой 15.10.2024, 19:400 Дмитрий Петров: За 5 лет ТОСы реализовали в Усвятском округе 47 проектов 15.10.2024, 19:310 Сергей Вострецов: Народ получает маленькие зарплаты, особенно в регионах 15.10.2024, 19:250 Несанкционированные свалки выявлены в Новосокольническом районе
15.10.2024, 19:250 Опрос ПЛН-ТВ: Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках? 15.10.2024, 19:200 Около 500 тысяч просмотров за три дня собрало видео о полетах на воздушном шаре над Псковской областью 15.10.2024, 19:190 Дмитрий Шахов принял участие во встрече с командованием Ленинградского военного округа 15.10.2024, 19:150 Юных псковичей приглашают изучить пейзажный жанр в Картинной галерее
15.10.2024, 19:140 Мероприятие к 210-му дню рождения Лермонтова организовали в псковской библиотеке 15.10.2024, 19:120 ООО «ПсковАгроИнвест» ищет продавца в магазин в Порхове 15.10.2024, 19:100 Помочь определить сорт груши в Овсище просят псковичей 15.10.2024, 19:081 Михаил Ведерников: Сельское хозяйство в регионе из года в год уверенно развивается
15.10.2024, 19:060 Открытые тренировки по различным видам спорта проведут ко Дню отца в Пскове и Великих Луках 15.10.2024, 19:040 «Кузница»: Внебольничная пневмония и ОРВИ наступают? ВИДЕО 15.10.2024, 19:010 Велосипедист врезался в автомобиль на улице Коммунальной в Пскове и получил травмы 15.10.2024, 19:000 Фестиваль «АРТиШОК» провели в Опочке
15.10.2024, 18:530 Асфальт на переезде в псковском селе заменили после вмешательства прокуратуры 15.10.2024, 18:530 В Великих Луках сегодня выстроена эффективная модель управления - Андрей Беляев 15.10.2024, 18:510 Сольный концерт Миланы Егоровой ко Дню матери состоится в Пскове 15.10.2024, 18:510 «Беседка»: Взаимодействие ТОС со сферой культуры в Усвятском районе. ВИДЕО
15.10.2024, 18:500 Более 25 тысяч малышей ходили в детский сад в Псковской области в 2023 году 15.10.2024, 18:460 ТОС и сельский клуб в Усвятском округе объединились для проведения массовых мероприятий 15.10.2024, 18:400 Помощь осужденным к принудительным работам обсудили в Великих Луках 15.10.2024, 18:390 Псковский облсовпроф участвует в семинаре по социальному партнерству в Казани
15.10.2024, 18:320 Появились фотографии с места наезда грузовика на газовую трубу в Пскове 15.10.2024, 18:200 Глава Усвятского округа: Муниципальные конкурсы проектов ТОС необходимы 15.10.2024, 18:150 Восемь человек удостоены звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области» 15.10.2024, 18:100 МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15.10.2024, 18:050 Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» сходили на тренировку по джампингу 15.10.2024, 17:550 Псковский музей представил керамические магниты и тарелку с княгиней Ольгой 15.10.2024, 17:360 «Гонки по вертикали»: реформа для Великих Лук, счастливый билет Мельниковой и 100 самых влиятельных 15.10.2024, 17:310 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Будет жить опять по-старому страна...
15.10.2024, 17:300 Подборку фильмов о начальниках составили для псковичей к Международному дню босса 15.10.2024, 17:270 Участок дороги в Порховском округе закроют для движения 19 октября 15.10.2024, 17:260 Большинство респондентов ПЛН не собираются присоединяться к субботникам  15.10.2024, 17:192 Движение по улице Ипподромной в Пскове парализовано из-за ДТП
15.10.2024, 17:150 Hyundai съехал на тротуар в результате ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове 15.10.2024, 17:050 Облздрав выразил соболезнования в связи со смертью врача Дмитрия Корося 15.10.2024, 17:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 октября 15.10.2024, 16:530 Исполняющим обязанности главврача гдовской больницы назначили Артема Колесника
15.10.2024, 16:480 Самосвал наехал на газопровод на улице Экипажа Гудина в Пскове 15.10.2024, 16:430 Псковский театр драмы анонсировал премьеры нового сезона 15.10.2024, 16:330 Полуфинал конкурса «Флагманы образования» стартовал в Пскове 15.10.2024, 16:261 В Пскове водитель автомобиля сбил велосипедиста и скрылся
15.10.2024, 16:231 Псковский врач Дмитрий Корось погиб в ДТП в Опочецком округе 15.10.2024, 16:110 Елена Лунгу: Вакцинация защищает не от заболевания, а от осложнений  15.10.2024, 15:560 Концерт-посвящение Елене Образцовой пройдёт в Пскове 15.10.2024, 15:430 Госдума приняла закон о распространении «дачной амнистии» на хозпостройки
15.10.2024, 15:280 Молодой человек в Острове отправится в колонию за создание угрозы для жизни полицейского  15.10.2024, 15:170 Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенных данных 15.10.2024, 15:140 Музей спорта Псковского края получил уникальные экспонаты с Олимпиады в Париже 15.10.2024, 15:010 Школьники с признаками ОРВИ к занятиям не допускаются — Геннадий Иойлев
15.10.2024, 14:530 Водитель и пассажирка автомобиля Niva погибли в результате ДТП в Опочецком округе 15.10.2024, 14:481 Олег Брячак пожелал Наталье Мельниковой не отставать от своего предшественника в Совфеде 15.10.2024, 14:401 Стали известны подробности наезда на сотрудника полиции в Пскове 15.10.2024, 14:351 Армен Мнацаканян: Наталья Мельникова — настоящий профессионал
15.10.2024, 14:160 Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта 15.10.2024, 14:120 Момент столкновения двух Kia на площади Победы в Пскове попал на видео 15.10.2024, 14:102 Александр Братчиков: Единоначалие приводит к улучшению работы власти 15.10.2024, 13:540 Легендарный псковский диктор Клара Дыкленко отмечает 85-летие
15.10.2024, 13:531 Виктор Остренко: Наталья Мельникова добросовестно выполняет все порученные ей задачи 15.10.2024, 13:470 Редкие издания XVI–XVII веков впервые представили в Псковском музее 15.10.2024, 13:411 Нам нужны сильные хозяйственники — Алексей Севастьянов о переходе на одноглавую модель управления в Великих Луках  15.10.2024, 13:340 Пять школ Пскова закрыли на карантин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru