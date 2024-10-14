Общество

Причины популярности и риски ринопластики перечислил пластический хирург

Чем вызван так называемый бум на ринопластику и какими последствиями чревата операция, рассказал пластический хирург, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

«Действительно, за последние два года мы наблюдаем значительный рост запросов на ринопластику с акцентом на поднятие кончика носа, — начал Тигран Алексанян, — Это не просто прихоть моды, хотя влияние медиа, безусловно, играет существенную роль».

Эксперт говорит о том, что бум на такую ринопластику вызван сочетанием нескольких факторов. Во-первых, повышение доступности информации. Теперь, благодаря интернету и социальным сетям, пациентки могут самостоятельно изучить различные техники ринопластики, посмотреть множество примеров работ разных хирургов, сформировать собственное представление о желаемом результате. Раньше всё это было окутано завесой тайны, пациентка полностью полагалась на мнение врача. Теперь же они приходят с конкретными запросами, часто показывая фотографии «идеального» носа, взятые из социальных сетей.

Во-вторых, изменились сами стандарты красоты. Тонкий, изящный нос с приподнятым кончиком, как у многих голливудских актрис, стал восприниматься как символ молодости, утонченности и привлекательности.

Однако бум на ринопластику таит в себе определенные риски, которые пластические хирурги обязаны обсуждать с пациентками. Поднятие кончика носа — сложная процедура, требующая высокой квалификации хирурга и индивидуального подхода. Неправильно проведенная операция может привести к нежелательным последствиям, таким как асимметрия, деформация кончика носа, нарушение дыхательной функции, образование рубцов. Кроме того, результат операции может не соответствовать ожиданиям пациентки, что часто приводит к психологическим проблемам, пишет RuNews24.ru.

Минимизировать риски позволяет, прежде всего, тщательное обследование, включающее консультацию, анализ фотографий, компьютерное моделирование, чтобы пациентка могла максимально представить возможный результат операции. Важно, чтобы пациенты полностью понимали, на что они идут, утверждает Тигран Алексанян.

«Мы используем самые современные техники ринопластики, минимально инвазивные методики, чтобы снизить риск осложнений и ускорить реабилитационный период. Но главное — это индивидуальный подход к каждому пациенту. Универсального рецепта нет, нужно учитывать анатомические особенности носа, тип кожи, общие состояния здоровья», – продолжает эксперт.

По словам пластического хирурга, иногда приходится отговаривать пациенток от операции. Это необходимо, если их ожидания нереалистичны, или если существуют медицинские противопоказания.

«Наша цель — не просто выполнить операцию, а добиться гармонии и естественной красоты, при этом сохранив здоровье пациента», – поясняет профессор.

Тренд на приподнятый кончик носа — это только часть более обширной проблемы: стремление к идеалу, навязанному медиа. Но задача истинного пластического хирурга — помочь пациенткам понять, что настоящая красота — это не слепое подражание моделям, а гармония внутреннего и внешнего мира, подытоживает специалист.