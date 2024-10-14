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Общество

Легендарный псковский диктор Клара Дыкленко отмечает 85-летие

15.10.2024 13:54|ПсковКомментариев: 0

Клара Дыкленко, легендарный псковский диктор, которая проработала на телевидении более 40 лет, отмечает 85-летие. 

Видео: ГТРК «Псков»

Клара Дыкленко начинала работать диктором, потом была режиссёром программ и эфиров, продюсером. Первый раз в прямой эфир она вышла в 1965 году. 

Актрисой Клара Дыкленко приехала с гастролями из Петрозаводска. В Пскове её заметили и попросили провести программу. Она вела различные радио-программы, в которых рассказывала о новостях, культурных событиях и традициях Пскова и области.

Клара Дыкленко внесла огромный вклад в развитие псковского радио, а также принимала активное участие в подготовке и обучении молодых дикторов.

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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