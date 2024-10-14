Общество

Облздрав выразил соболезнования в связи со смертью врача Дмитрия Корося

Комитет по здравоохранению Псковской области выражает соболезнования в связи со смертью врача Псковской межрайонной больницы Дмитрия Корося. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото: medlab-pskov.ru

«В дорожно-транспортном происшествии погиб врач Псковской межрайонной больницы Дмитрий Корось. Ранее Дмитрий Михайлович возглавлял Опочецкую межрайонную больницу, а последние четыре года работал в Псковской межрайонной больнице врачом-терапевтом и по совместительству врачом-эндокринологом. Дмитрий Михайлович оставил значительный след в медицинской отрасли, работая на благо здоровья людей», - отметили в комитете.

Напомним, Дмитрий Корось погиб в дорожно-транспортном происшествии в Опочецком муниципальном округе 15 октября.