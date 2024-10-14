Общество

Пожароопасный сезон в Псковской области официально окончен

С 15 октября на территории региона официально установили окончание пожароопасного сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Фото: wirestock / freepik

В соответствии с постановлением правительства Псковской области от 14 октября № 360, с 15 октября 2024 года на территории Псковской области установлено окончание пожароопасного сезона. Но несмотря на это комитет продолжит работу по предупреждению и профилактике лесных пожаров.

Фото: Telegram-канал комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области

В течение месяца специалистами лесной службы комитета будут подведены итоги пожароопасного сезона и приняты организационные меры по устранению выявленных недоработок.