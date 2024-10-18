Общество

19 октября - День криминальной службы Следственного комитета России

70 лет со Дня образования службы криминалистики Следственного комитета отмечается в России сегодня, 19 октября. В этот день в 1954 году Генеральный прокурор СССР утвердил инструкцию о работе прокурора-криминалиста. С профессиональным праздником сотрудников поздравил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

Криминалистический центр Следственного комитета – это сплоченный коллектив уникальных специалистов, профессионалов с большой буквы, которые обладают бесценным багажом знаний. В их рабочем арсенале широкий спектр новейших технических средств и методик, - отметил в своём поздравлении Александр Быстрыкин.

Помимо этого, в своём обращении он отдал дань уважения тем, кто заложил фундамент для для развития криминалистической деятельности - ветеранам следствия и службы криминалистики.

Также он отметил, что Следственный комитет России продолжит внедрять в практику новейшие технологии, повышать уровень подготовки сотрудников и сохранять важные традиции отечественной криминалистики.

«Поздравляю всех с профессиональным праздником. На вас лежит огромная ответственность перед страной, перед нашими гражданами. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и огромного человеческого счастья!», - сказал Александр Бастрыкин.