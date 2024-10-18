Общество

В Псковской области прошли съёмки телепередачи «Утро России» в Спасо-Преображенском соборе

Съёмки выпуска для телепередачи «Утро России», которая выходит на канале «Россия 1», прошли на территории Псковской области в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

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