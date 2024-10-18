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Общество

День отца отмечают в России 20 октября

20.10.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День отца, официально установленный указом президента РФ № 573 от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Дата его празднования – третье воскресенье октября.

До этого времени свой «официальный» день был только у российских мам, он отмечается в последнее воскресенье ноября, начиная с 1998 года. А вот День отца до 2021 года не имел официального статуса, хотя инициативы об учреждении такого праздника звучали не раз. К тому же в ряде российских регионов День отца отмечали на местном уровне уже несколько лет.

Например, в Волгоградской области его праздновали 1 ноября, в Архангельской – в третье воскресенье ноября, в Вологодской – во второе воскресенье декабря, в Липецкой – в феврале. В рамках празднования проводились различные семейные фестивали, традиционные конкурсы «отцовского мастерства» и награждение отцов, которые достойно воспитывают детей. Так, в Липецкой области, в рамках празднования Дня отца вручается почётный знак «За верность отцовскому долгу» и денежная премия.

Поэтому представители общественности и политики не раз выступали с инициативой установить День отца на официальном уровне. Вновь этот вопрос летом 2018 года подняла глава комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, которая внесла в Госдуму проект закона, предлагающего установить праздник День отца и отмечать его в последнюю субботу октября. Однако он был отклонен.

К идее вернулись весной 2021 года, когда на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о деятельности Совета отцов и о традициях празднования Дня отцов в регионах России. В итоге, Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца, поддержанное президентом страны, который и подписал соответствующий указ об установлении праздника, пишет Calend.ru

Таким образом «несправедливость» была устранена, и праздник, посвященный отцам, получил официальный общероссийский статус наравне с другими семейными праздниками – Днём матери, Днём защиты детей и Днём семьи, любви и верности.

Такой шаг, по мнению законотворцев, способствует сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркивает роль мужчин в воспитании детей. Привлечение внимания к теме отцовства – важный момент семейной политики, где полноценная семья – это папа, мама, дети. Ведь в процессе деторождения принимают участие как мать, так и отец. Ряд задач по поддержанию семьи и воспитанию детей – это функция отцов, чья роль не менее важна, чем роль матери. Особенно это чувствуется в многодетных семьях, где роль отца – базовая основа большой семьи, а личный пример – гарантия того, что ребенок станет достойным гражданином общества.

Напомним, в преддверии Дня отца в Пскове и в Великих Луках организовали несколько спортивных тренировок. 

Теги: #отец
Источник: Псковская Лента Новостей
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