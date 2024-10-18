Общество

О сохранении казачьих традиций на Псковской земле рассказал атаман

Сохранение казачьих традиций на Псковской земле ведущий программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) Георгий Пономарев обсудил с президентом клуба айкидо «Айкикай», атаманом «Западного казачьего резерва» Вадимом Азарьевым.

По словам Вадима Азарьева, в XVIII веке граф Салтыков сформировал казачий полк из ямщиков Псковской, Новгородской и Вологодской губерний, который просуществовал семь лет. Впоследствии казаки различных войск несли службу пограничную на Псковщине, а после Гражданской войны подверглись геноциду.

«На Псковщие казаки охраняли озер и сухопутную границу, Донские казаки основали станицы: Морская и Донская. Станица Морская была в Устье, в деревне Донская, это у нас в Шабанах, там сейчас храм Николая Чудотворца, плац казачий (он застроен коттеджами). Так что, в общем-то, исторически казаки жили и служили на Псковской земле», - сказал Вадим Азарьев.

По словам гостя студии, в период Гражданской войны казаки понесли большие потери в результате геноцида. «Был указ Свердлова о поголовном уничтожении казачества. Они последние покинули фронт в годы Первой мировой войны и впоследствии многие примкнули к Белому движению - так как им не было смысла воевать за красных, они в массе своей были собственниками своей земли», - сказал Вадим Азарьев.

После Гражданской войны многие казаки были уничтожены, высланы в северный Казахстан или скрывали свою принадлежность к казачеству. В постсоветское время началось возрождение казачества. «Мы решили этих людей как-то собрать. Когда началось возрождение казачества, я, например, присоединился к этому процессу в 1997-м году, когда уволился из рядов милиции», - рассказал Вадим Азарьев.

Атаман стал одним из организаторов общественной организации «Западный казачий резерв», в который входят проживающие в Пскове казаки с корнями во всех казачьих войсках. Организация ведет активную деятельность, проводит мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию казачьей культуры.

«Мы ведем очень активную деятельность постоянно», - подчеркнул Вадим Азарьев.

Атаман добавил, что в настоящее время существует проблема псевдовозрождения казачества. «Очень много такого псевдовозрождения сейчас», - сказал он. Тем не менее, подлинное казачество продолжает существовать и вносит вклад в развитие Псковской области.