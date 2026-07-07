Прайс на печатно-информационную продукцию в ИП Перинин Олег Николаевич на выборах

Индивидуальный предприниматель Перинин Олег Николаевич уведомляет о стоимости печатно-информационной продукции в связи с предстоящими избирательными кампаниями в 2026 году по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

На продукцию действуют цены:

Баннер (винил) 3х6 м2 7500 рублей за единицу

Пленка 3х м2 - 7500 рублей за единицу

Баннер (винил) за один квадратный метр - 420 рублей

Пленка за 1 (один) м2 420 рублей

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