Евгений Васильев: Депутат — это тот, кому доверяют

В Пскове Евгения Васильева знают как талантливого врача-травматолога и человека, который не боится брать на себя ответственность: руководит Детской областной больницей, а последние четыре года является депутатом Псковской городской Думы по округу №6. Территория Ближнего Завеличья, которую он представляет, - это живой, неоднородный район: здесь плотная жилая застройка соседствует с общественными пространствами, и у каждого участка — свои болевые точки.

О депутатской работе, диалоге с жителями и путях решения проблем горожан, Евгений Васильев рассказал Псковской Ленте Новостей.

«Обращения граждан воспринимаю как план действия»

- Евгений Сергеевич, вы уже несколько лет работаете в качестве депутата. Насколько знаю, это ваш первый срок. Сложно ли быть депутатом?

- Откровенно скажу: это очень сложно. Но когда тебе доверяют и за тебя голосуют, ты понимаешь степень ответственности. Просто или не просто - ты должен делать то, что делаешь.

Я надеюсь, что те граждане, которым я смог помочь, остались довольны. А те, кому еще не успел помочь в той степени, в которой необходимо, не разочаровались и знали, что их вопрос не остался без внимания — я обязательно что-то пытаюсь сделать.

- Что вы считаете главными достижениями в работе на округе за этот срок?

- В первую очередь, ремонт дворовой территории на улице Киселева,15: проведено благоустройство дороги вдоль дома, с помощью активных жителей, сформировавших территориальное общественное самоуправление, установили детскую игровую площадку. Это был очень проблематичный двор, таких в Пскове мало. И его ремонт стал целым событием, которое мы очень долго ждали.

Также было проведено благоустройство ряда территорий, где качественно изменилась инфраструктура. Например, завершено масштабное строительство спортивной площадки на территории стадиона «Электрон». В моем детстве там даже птицы не летали, а сейчас это развивающееся место.

Третье — это то, что сейчас на округе не возникает проблем с вывозом мусора. Хочется сказать слова благодарности управляющим компаниям, которые вовремя это делают. В начале моего срока обращений по поводу мусора было очень много. Как много было жалоб и на уборку снега в зимний период. С этим тоже были большие сложности, и тоже справились с этой проблемой. Поэтому обращения граждан я уже давно воспринимаю как план действия.

- Как вы выстраиваете общение с жителями: какие каналы наиболее эффективны?

- Чаще всего через социальные сети. Мы создали группу в соцсети «ВКонтакте», это наиболее оптимальный вариант, всем гораздо проще пользоваться именно этой сетью. Люди пишут, и их обращения сразу же принимают в оборот мои помощники: они задают ряд наводящих вопросов и, когда готова полная информация, передают обращения мне. Я начинаю их отрабатывать, используя свои ресурсы. Пишу запрос в администрацию, а с ней у нас очень тесный контакт, они быстро реагируют. Стараемся помочь максимально оперативно.

Обращений очень много: по освещению, по шуму в подъезде, есть те, которые касаются сферы здравоохранения. И сейчас, с позиции управленческого опыта, я понимаю: каждая жалоба — это когда где-то кто-то недоработал. Есть, конечно, необоснованные, когда люди принципиально на всё пишут жалобы или из личной неприязни. А есть те, кто действительно бьется, как рыба. И таких большинство - тех, кто уже набил себе шишек в той или иной ситуации. И их проблемы, действительно, нужно решить. Я это осознал не так давно. Для меня важно, что депутатская деятельность дает тебе такой опыт - ты начинаешь прислушиваться к проблемам людей.

Проблемы решаются

- Какой процент проблем от обращений удается положительно решить?

- Половину — точно. Оставшаяся половина требует времени на решение. Если люди просят решить проблему с освещением, мы можем это сделать практически молниеносно, как это было, например, на улице Чехова, где не горели фонари.

Если просят отремонтировать проезжую часть, куда нужно вложить сто миллионов, — это требует времени. Мы обозначаем проблему главе города, он ставит ее в план-график, потому что не лежат такие деньги на счетах! Бюджет мы как депутаты принимаем на три года вперед.

Но мы понимаем, что решение этих проблем важно и делаем все, чтобы его ускорить. Когда на прямую линию с президентом обратилась псковичка по поводу ремонта улицы Розы Люксембург, я выступал от ее имени на встрече с Сергеем Кириенко (первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — прим.ред), подробно изложил ситуацию, попросил рассмотреть возможность включения улицы в программу ремонта. В итоге улицу включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги», и в 2024 году она была отремонтирована.



Иногда приходится искать варианты решения проблемы. Чтобы в ближайшей перспективе привести в порядок ливневую канализацию возле храма Успения Пресвятой Богородицыс Пароменья, требуются сотни миллионов на изменение инфраструктуры. Но проблему можно решить хотя бы косметически - поставить желобки. Мы выезжаем на округ и предлагаем жителям сделать таким образом. Также предлагаем администрации наш вариант.

Но есть проблема, которая решается очень долго. Это пешеходная дорожка возле лицея №4. Мы три раза туда выезжали. Я ее не обостряю- просто каждый раз, на каждом выезде напоминаю о ней. Я и следующего депутата попрошу туда приехать, чтобы он снова спросил, долго еще дети будут там грязь ботинками месить?

- Какие инфраструктурные проблемы округа вы считаете самыми острыми и какие шаги предпринимаются для их решения?

- Очень сложная ситуация во дворах на улице Петровской, где путаная сеть внутридворовых дорог. Одни дворовые территории присоединены к домам, другие - нет. При этом тех жильцов, которые принимали решение о присоединении, уже давно нет. В этих домах живут новые люди, и когда они спрашивают, как им отремонтировать дорогу, им говорят: «За ваш счет». Но почему? Другие-то отремонтировали за счет города.

Они тысячу раз обращались, мы делали контрольный выезд на эти территории, но эта проблема пока в подвешенном состоянии. Я считаю, что ее стоит обозначать как одну из наиболее острых. Я считаю, что нужно прислушиваться к мнению жителей и искать законные способы пересмотреть ряд решений, поставить дороги на баланс города, внести в план-график ремонтов. Чтобы люди знали: цель будет достигнута.

Инициативных жителей мало

- Насколько помню, на вашем округе до 2022 года не было ни одного ТОСа. Сейчас сколько? И помогают ли эти объединения жителям решать их проблемы?

- У нас на округе два ТОСа, и еще два на этапе оформления. ТОСы - дело хорошее. Но инициативных жителей, готовых этим заниматься, очень мало. Многие погружены в работу, у всех хватает дел, и заниматься общественной работой мало кому интересно. Я к этому отношусь философски. Если люди создают ТОС, то им хочется развиваться: камеры, шлагбаумы, проекты, как в Питере или Москве. А если людям и так хорошо, их всё устраивает, им ничего не надо, им комфортно жить, - это значит, что хорошо работает управляющая компания и администрация города.

- В составе ТОС обычно активисты, инициативные граждане. Других жителей округа удается как-то объединять? Субботники проводите?

- В соцсети как-то смотрели новости у увидели: народ инициативный фотографирует грязь во дворах, обсуждает. А это наш округ. Начинаю листать комментарии — а там понеслось: «Давайте соберемся, уберем!» Договорились на определенную дату в 10 утра. Отлайкали товарища, который предложил. Я скидываю своим помощникам: «Ребята, давайте поможем людям». Решили присоединиться.

Еду в магазин, закупаюсь мешками, перчатками и всем необходимым для уборки инвентарем. Приезжаем — я и одна помощница. И никого! Все, кто лайкал, никто не пришел. Даже инициатор. Мы вдвоем отработали по полной программе. Там и колеса нашли, и бутылки... Вычистили всё. Управляйка наши мешки вывезла. А в обсуждении приходит сообщение: почему траву не выкосили?...

- А не удалось потом кого-то из этих людей на другой субботник сагитировать?

- Депутат наверное, должен проявлять инициативу... Но я неоднократно говорил: задача депутата, как я ее вижу, — это взаимосвязь между администрацией и человеком. Если у человека что-то не получается, есть депутат, который может быть ходатаем. Это еще со школьных времен: накособочил ты, надо к учителю подкатить - просишь старосту: «Подойди за меня». И староста плывет к учителю, потому что он тот, кому учитель доверяет. Так и здесь: депутат — это тот, кому доверяют люди и доверяет администрация. Когда ты являешься ходатаем, администрация понимает: раз Евгений Сергеевич обозначил проблему, давайте присмотримся, может, это действительно важно.

Народный избранник — максимально несвободен

- Какие планы впереди?

-У меня впереди очередные выборы - в законодательное Собрание Псковской области. И, конечно, подготовка к ним. Я понимаю, что мне нужно будет оправдать ожидания людей, которые уже проголосовали за меня на праймериз. Я понимаю, что они мне доверяют. Если я уже позволил себе дать ряд обещаний, я обязан буду их выполнить. И уже не просто как избирающийся человек, а как человек, отвечающий сейчас за жизнь и здоровье всех детей Псковской области. Депутатская деятельность позволяет мне решать те проблемы, которые другими способами решить невозможно. Благодаря участию депутатов, в том числе, мы смогли и в моём учреждении сделать очень много важного. Голосование будет по округу № 2, но это не значит, что я как депутат буду решать проблемы только моего округа. Я буду решать проблемы всех жителей Псковской области в плане детской медицины. И, естественно, обращать внимание и на другие проблемы моих избирателей.

- Депутатская работа — это не только статус, но и ответственность. При этом вы еще руководите больницей, находите время на семью, на путешествия... Как на все хватает сил?

- Приоритет — всегда семья, это номер один. Дети гордятся тем, что я делаю. Но времени на развлечения у меня сейчас нет. Я бы с удовольствием продолжил путешествовать. У меня есть план доехать до Индийского океана на мотоцикле и до Южного — это Южно-Африканская Республика. Два океана осталось. Если даст Бог сил, здоровья и времени (и если жена разрешит), я с удовольствием осуществлю задуманное. Планировал это сделать в июне 2024 года, но тогда возглавил больницу. Мои задачи стали другими: это ответственность перед больными детьми, перед их родителями и моим медицинским персоналом. И всё — ты себе уже не подчинен.

Тем, кто мечтает стать депутатом или считает, что люди туда рвутся, скажу только одно: если ты становишься избранником народа, ты становишься максимально несвободным человеком. Первый ограничитель в жизни — когда ты надеваешь обручальное кольцо: тебе доверились, и ты уже несвободен. Следующий ограничитель — это твоя деятельность на определенном посту. Ты не можешь выглядеть неопрятно, не можешь вести себя так, как хочется, не можешь позволить себе то, что могут другие. Иногда хочется выйти на конфликт — на дороге или еще где-то - но ты стараешься перебороть негативные эмоции, смиряешься. И это смирение — то, к чему каждый из нас должен прийти, потому что следующий шаг — это человеколюбие. Депутатская и руководящая деятельность учат смиряться, быть сильным в отношении слабостей людей и быть для них опорой.

Беседовала Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН

