Общество

Соцфонд начнет принимать псковичей по последним субботам месяца

График приема граждан в клиентских службах отделения Социального фонда России по Псковской области был расширен. Теперь офисы клиентских служб, расположенные на территории региона, принимают посетителей не только в будние дни, но и каждую последнюю субботу месяца. В этом месяце дополнительным днем приема в офисах регионального отделения СФР станет 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

В этот день можно будет получить весь спектр услуг фонда. Несмотря на доступность большинства услуг онлайн, многие вопросы требуют личной консультации.

Клиентские службы в Пскове будут вести прием посетителей с 8.30 до 15.00. В городе Великие Луки, а также Островском, Опочецком, Невельском, Порховском районах — с 8.00 до 14.30.

Прием граждан в клиентской службе в Псковском районе (Псков, улица Алтаева, 6) будет осуществляться с 8.30 до 12.30.

Небольшие клиентские офисы в районах области, где прием обеспечивают один-два специалиста, в дополнительный день будут работать по сокращенному графику: с 8.00 до 12.00.