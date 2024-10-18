«Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 октября.
Основные темы, которые обсудили ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
- Полный карантин – школы Пскова с 21 числа на карантине и «дистанционке».
- Новый сенатор, единообразие избрания глав городских округов и «крестовый поход» на Великие Луки.
- Неделя громких ДТП со смертельным исходом.
- Обновления в корпусе руководителей медицинских учреждений.
- Обыски в офисе псковского «Яблока».
- Есть ли в обществе запрос на раскручивание гаек?
Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.