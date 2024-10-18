Как псковские ВИПы отпраздновали День отца в соцсетях

День отца - праздник в России сравнительно новый, совсем недавно получивший официальный статус. Сложились ли уже какие-то традиции празднования, сказать сложно. Однако соцсети впереди планеты всей, поэтому в прошедшее воскресенье мы увидели немало постов с поздравлениями от жен, детей, да и самих отцов. Посмотрим, кто из псковских ВИПов отличился и поддержал идею праздника.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко на своей странице «Вконтакте» опубликовал семейное фото и поздравил подписчиков с Днем отца.
Руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании, кандидат политических наук Андрей Маковский запостил фотоколлаж с подарками от сына. Малыш сделал для папы открытки своими руками.
Депутат гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко опубликовала в соцсетях несколько семейных фото. Она отметила, что праздник важен и для мужчин, и для жен, и для деток.
Депутат поделилась, что безмерно любит всех мужчин своей семьи и коротко рассказала о каждом отце.
Депутат гордумы по округу №5 Анна Дмитриева в своих соцсетях рассказала, что с любовью и нежностью вспоминает своего папу, и опубликовала совместное детское фото.
Глава Псковского района Наталья Федорова поделилась фотографией зятя с её внуком. Она рассказала, что, по ее мнению, папа - это, прежде всего, надежность и защита, вера в своих детей и стремление поддержать, особенно, когда они терпят неудачи.
Глава Локнянского района Иван Белугин опубликовал в своем телеграм-канале милые фото с сыном. В посте он попросил не забывать, что на пап возложена очень важная миссия, ведь «папа – это вам не мама».
Он также порекомендовал подписчикам посмотреть комедийный фильм «Батя».
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в соцсетях разместила свое детское фото с папой. Она отметила, что жалеет о том, что у нее с отцом очень мало совместных фотографий.
День отца в России прижился. В этот день социальных сетях появляется все больше постов, посвященных отцам, в школах города устраивают целые интернет-флешмобы, чтобы поздравить пап. Если вы вдруг пропустили официальный повод, наверстать никогда не поздно. Папы тоже нуждаются в поддержке и напоминании о своей важности в жизни детей.
Ксения Журавкова