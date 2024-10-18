Общество

Как псковские ВИПы отпраздновали День отца в соцсетях

День отца - праздник в России сравнительно новый, совсем недавно получивший официальный статус. Сложились ли уже какие-то традиции празднования, сказать сложно. Однако соцсети впереди планеты всей, поэтому в прошедшее воскресенье мы увидели немало постов с поздравлениями от жен, детей, да и самих отцов. Посмотрим, кто из псковских ВИПов отличился и поддержал идею праздника.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко на своей странице «Вконтакте» опубликовал семейное фото и поздравил подписчиков с Днем отца.

Руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании, кандидат политических наук Андрей Маковский запостил фотоколлаж с подарками от сына. Малыш сделал для папы открытки своими руками.

Депутат гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко опубликовала в соцсетях несколько семейных фото. Она отметила, что праздник важен и для мужчин, и для жен, и для деток.

«Ведь все знают, что папа - это тот, кто любит и защищает от любой беды. Быть отцом - это и сложно, и радостно, но в любом случае, это - счастье! С днём отца!» - написала Наталья Юрченко в посте.

Депутат поделилась, что безмерно любит всех мужчин своей семьи и коротко рассказала о каждом отце.

«Мой любимый папа Саша - пример, глава, род, семья и защита. Мой сынок Димочка, который стал совершенно замечательным папочкой. Мой муж Пашенька - папа строгий, но добрый и заботливый делами. Мой дорогой брат Влад - многодетный отец лучших племянников!» - поделилась Наталья Юрченко.

Депутат гордумы по округу №5 Анна Дмитриева в своих соцсетях рассказала, что с любовью и нежностью вспоминает своего папу, и опубликовала совместное детское фото.

«Папа - это опора, уверенность в завтрашнем дне, верный друг и помощник!!! И пусть так будет у всех и всегда», - пожелала депутат.

Глава Псковского района Наталья Федорова поделилась фотографией зятя с её внуком. Она рассказала, что, по ее мнению, папа - это, прежде всего, надежность и защита, вера в своих детей и стремление поддержать, особенно, когда они терпят неудачи.

Глава Локнянского района Иван Белугин опубликовал в своем телеграм-канале милые фото с сыном. В посте он попросил не забывать, что на пап возложена очень важная миссия, ведь «папа – это вам не мама».

Он также порекомендовал подписчикам посмотреть комедийный фильм «Батя».

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в соцсетях разместила свое детское фото с папой. Она отметила, что жалеет о том, что у нее с отцом очень мало совместных фотографий.

«Папа - это главный человек в семье, её защитник и опора. Он крепко держит ребёнка за руку, когда ему трудно, поддерживает и является личным примером. Папа - это сила и уверенность! С папой всё по плечу! Папа не даёт грустить и придумывает что-то интересное для всей семьи. У папы сильные руки и добрые глаза. Он может быть строгим и даже наказать "за дело", но он никогда не перестанет любить и быть защитником», - написала омбудсмен.



День отца в России прижился. В этот день социальных сетях появляется все больше постов, посвященных отцам, в школах города устраивают целые интернет-флешмобы, чтобы поздравить пап. Если вы вдруг пропустили официальный повод, наверстать никогда не поздно. Папы тоже нуждаются в поддержке и напоминании о своей важности в жизни детей.

Ксения Журавкова