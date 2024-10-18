Общество

В парке под Псковом убрали мусор по поручению областного прокурора

Территорию вокруг скамеек, расположенных вдоль улицы Никольской в деревне Родина Псковского района, убрали по поручению прокурора области Андрея Мошкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

Напомним, в этом месте располагается парк в честь 300-летия прокуратуры.

Как ранее сообщал глава города Пскова Борис Елкин, сейчас проходит благоустройство парка. На первом этапе уже построен скейт-парк, Аллея прокуратуры и «умный» ФОКОТ (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа). В рамках дальнейшего развития парка запланировано зонирование территории и создание видовых площадок с видом на Снетогорский монастырь и церковь Петра и Павла.

Также будут обустроены дорожки и тропинки с учетом траекторий движения жителей из близлежащих домов. Парк станет не только красивым, но и функциональным местом отдыха, заключил Борис Елкин.