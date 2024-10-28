Общество

За решёткой в темнице: закулисье великолукского СИЗО-2

Новая жизнь людей, преступивших закон, всегда начинается со следственного изолятора. Здесь подследственные ждут суда, уже осужденные - конвоирования в колонии, а некоторые отбывают назначенный срок. От того, как организована работа со спецконтингентом на данном этапе, напрямую зависит, встанет ли гражданин на путь исправления, не вернётся ли он на «кривую» дорожку впоследствии.

В преддверии Дня работников СИЗО и тюрем, который отмечается 31 октября, обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала в пенитенциарном учреждении в Великих Луках и узнала, в каких условиях содержатся мужчины, женщины и подростки, временно обособленные от общества. Заодно оценила свежий хлеб, который пекут осужденные, и выяснила, от кого зависит порядок, помимо надзирателей.

С воли в медчасть

Следственный изолятор № 2 в городе Великие Луки создавался в послевоенное время, о чём напоминает один из корпусов, введённый в эксплуатацию в далеком 1946-м году. До начала 2000-х здесь содержались заключенные, но в настоящее время два из трёх этажей признаны аварийными и не используются.

Жизнь бурлит лишь на первом этаже, где расположены медицинская часть, карантинное отделение и кабинет психолога. Именно сюда первым делом направляются все вновь прибывшие. Они в обязательном порядке проходят первичное обследование - флюорографию, сдают клинический анализ крови, общий анализ мочи, кровь на ВИЧ, гепатит, сифилис. Это необходимо для профилактики, чтобы больные не попали в камеры к здоровым. Даже при малейшем подозрении на опасное заболевание граждане отправляются в учреждения специализированного типа, где им могут оказать необходимую медицинскую помощь.

Для многих такие обследования становятся доступными впервые в жизни, на воле обследуются далеко не все. «Завсегдатаи», оказывающиеся в изоляторе не первый раз, знают о доступности медицины за решёткой и сходу говорят, какой именно врач им требуется. В великолукском СИЗО имеется своя процедурная, лаборатория, стоматология, установлен флюорограф, работает врач-дерматолог. Также у заключенных есть возможность получить консультацию других узких специалистов, например, гинеколога.

Все медицинские манипуляции проводятся под неусыпным контролем надзирателей. Двери в медчасти блокируются автоматически, большую часть действий, в том числе перевязки и введение препаратов, медики проводят через узкое окошко за решеткой. «Это необходимые меры безопасности. Вольнонаемный персонал менее защищенный, они ходят без спецсредств, и их безопасность - наше спокойствие», - пояснил начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области подполковник внутренней службы Александр Степанеев, который лично провёл экскурсию по учреждению. Он уточнил, что при необходимости врачи приходят в камеры, например, если кому-то из заключённых стало плохо, но исключительно в сопровождении инспекторов.

Помимо медиков в карантинной зоне работают воспитатели и психологи, которые разъясняют вновь прибывшим правила внутреннего распорядка, при необходимости оказывают моральную поддержку, выясняют, насколько человек осознаёт произошедшее с ним.

Воспитательная и психологическая работа ведётся на протяжении всего срока содержания под стражей. С заключёнными проводят различные занятия, профилактические беседы - всё для того, чтобы подготовить их к последующему освобождению. На режимной территории даже расположена православная часовня, которая пользуется спросом у осужденных. В штате учреждения состоит священник, он проводит службы, исповеди и другие религиозные мероприятия.

«Я всегда говорю: театр начинается с вешалки, а новая жизнь человека, преступившего закон, со следственного изолятора. Именно от сотрудников СИЗО зависит, какими люди выйдут в общество после освобождения, не вернутся ли обратно к нам», - подчеркнул Александр Степанеев. «Я всегда говорю: театр начинается с вешалки, а новая жизнь человека, преступившего закон, со следственного изолятора. Именно от сотрудников СИЗО зависит, какими люди выйдут в общество после освобождения, не вернутся ли обратно к нам», - подчеркнул Александр Степанеев.

Индивидуальный подход

В настоящее время в СИЗО-2 не слишком много заключенных, примерно половина от максимального лимита, который составляет чуть более 300 мест. Учреждение обслуживает не только город Великие Луки, но и близлежащие районы, также сюда прибывают «транзитные» из других субъектов, которые перемещаются по этапу, и уроженцы зарубежных государств, задержанные за незаконное пересечение границы. Последние зачастую не знают русского языка, и надзирателям приходится использовать сервисы-переводчики. Сирийцы, кенийцы, уроженцы Соломоновых островов, Шри-Ланки - с каждым из них нужно наладить коммуникацию на период содержания.

Заключенные проживают в современном пятиэтажном корпусе. Все камеры идентичны: в каждой два небольших окна, защищённых решётками (за исключением карцера - там всего одно), кровати, шкафчики, полки для личных принадлежностей, вешалки, зона приватности, где расположен туалет и раковина с горячей и холодной водой. Раз в месяц выдаются гигиенические наборы - очень много тех, кто приезжает даже без зубной щётки. Еженедельно выдают новые книги, также заключенные могут получить настольные игры для полезного времяпровождения. В каждой камере имеется радиоточка, которая в дневное время транслирует общегосударственные программы радиовещания и досуговые передачи.

А у женщин и подростков в обязательном порядке должны быть телевизор и холодильник. Все остальные смотрят телевидение по графику. Перед отбоем ТВ всегда забирают, чтобы не было соблазна включить его ночью. В тёмное время суток в камере работает лишь ночное освещение. «Мы не можем нарушать их сон, но обязаны его контролировать», - заметил начальник СИЗО-2.

Также он показал специальную камеру для женщин с новорожденными, условия содержания которых кардинально отличаются. В помещении, стены которого выкрашены в приятный зелёный цвет, имеется стиральная машина, пеленальный столик, кроватка для малыша и удобное спальное место для матери, ванночка для купания, просторный санузел с душевой кабиной, игрушки, питьевая вода и прочие вещи, необходимые для жизни с ребенком.

Камера с удобствами пока что не востребована, последние «постояльцы» в ней были порядка 10 лет назад. Правда, сейчас в псковском СИЗО-1 находится женщина на большом сроке беременности, она была перенаправлена туда с юга области на обследование. Если мать не откажется от ребёнка после его рождения, либо не передаст его родственникам, она будет содержаться с малышом в специализированной камере в великолукском изоляторе.

По закону дети, рожденные в местах лишения свободы, могут находиться вместе с матерью за решёткой до достижения возраста трёх лет. Впоследствии их передают родственникам, либо на попечение государства. Отбывать весь срок с малышом можно только в специальной колонии, где есть дом ребёнка.

Ещё одно отличие в содержании людей разных возрастов касается срока их выдворения в карцер. Взрослых, которые нарушают условия содержания, могут отправить в специализированное помещение на срок на срок до 15 суток, а несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым положено до 7.

А вот право на прогулки у всех одинаковое. Ежедневно вне зависимости от погоды мужчины и женщины дышат свежим воздухом в изолированных друг от друга прогулочных двориках, каждая камера - по отдельности. В распоряжении взрослых имеется скамейка, в боксах для несовершеннолетних дополнительно установлены теннисный стол, баскетбольное кольцо, есть даже нарисованные футбольные ворота.

Вместо потолка везде решетки, вдоль которых по помосту перемещаются сотрудники изолятора, следящие за порядком. Охрана выставляется не только наверху, но и по периметру. В случае внештатных ситуаций на пост оператора передается сигнал тревоги, на место незамедлительно пребывает резервная группа в специальном обмундировании и со спецсредствами.

Для того, чтобы заключённые не переговаривались между собой, во время прогулки включается ретранслятор, из которого доносятся правила внутреннего распорядка, либо радиовещание.

«Главный человек»

В СИЗО содержится разный спецконтингент: подозреваемые в совершении преступлений, находящиеся под следствием и подсудимые, а также осужденные. Последние в некоторых случаях могут отбывать весь срок в отряде по хозяйственному обслуживанию изолятора. Попасть сюда может не каждый, а только те, кто ранее не был судим, совершившие определенные виды противоправных деяний и приговоренные к общему режиму. Условия содержания в целом напоминают исправительную колонию.

Такие осужденные занимаются обеспечением быта всего учреждения наряду с обслуживающим персоналом из вольнонаёмных. Кроме того, заключенные в возрасте до 30 лет обязаны получить общее образование в случае его отсутствия. По договору с образовательной организацией в изолятор приходит педагог, который преподает школьные предметы. Отбывающие наказание сдают ЕГЭ и получают диплом об окончании 11 классов, если, конечно, не выходят на свободу раньше - но в таком случае они могут продолжить обучение в школе уже на воле.

На данный момент в хозотряде 9 осужденных. Они трудятся в бане, кочегарке, столовой, помогают поддерживать в надлежащем состоянии режимную территорию. Причём кочегары, хлебопекари, повара и прочие вновь испеченные специалисты предварительно проходят обучение.

Так, осужденный за мошенничество мужчина на воле был прорабом на стройке, а в изоляторе получил новую профессию - он научился печь вкуснейший хлеб, которым ежедневно обеспечивает всех находящихся в изоляторе и исправительном центре, расположенном поблизости.

Выпуск своей хлебопродукции в великолукском СИЗО налажен уже давно. Помещение оборудовано всем необходимым: тестомесом, столами для нарезки, печами, формами. Продукцию готовят только из натуральных ингредиентов - муки, воды, дрожжей и соли, поэтому вкус у неё просто невероятный. Хранится такой хлеб недолго, он быстро твердеет из-за отсутствия консервантов, поэтому готовят его ежедневно.

По соседству с хлебопекарем трудится другой осужденный, которого называют чуть ли не главным человеком во всём изоляторе. Это молодой повар, который оказался в неволе за незаконное приобретение и хранение наркотиков. В изоляторе он научился готовить и обеспечивает обедом и ужином заключённых. Завтрак (обычно это каша) ему помогает готовить сменщик, трудящийся в ночную смену.

У взрослых трехразовое питание, у несовершеннолетних - пятиразовое. Мы застали повара за раздачей обеда: на этот раз был суп макаронный, пюре и компот. На следующий день в планах из съестного были борщ и картошка в количестве свыше 150 порций. К слову, каждая из них весьма приличная (существуют определенные нормы питания), а выглядела и пахла еда ну очень аппетитно.

«Меню составляется на неделю, причём блюда не должны повторятся. В праздничные и выходные дни нужно готовить что-то особенное - например, в прошлом году на Новый год были драники. На поваре лежит очень большая ответственность, его нужно беречь и уважать. Когда приходит новый повар, стараемся делать так, чтобы предыдущий все ему показал, рассказал. В том числе, от того, как он готовит, зависит порядок во всем изоляторе», - уверяет Александр Степанеев.

В связи с этим приготовлению и подаче пищи в СИЗО уделяется повышенное внимание. Всю еду предварительно проверяют, пробуют каждую позицию и выдают в камеры только после положительного заключения специальной комиссии. Тарелки после употребления пищи забирают для обработки в целях предотвращения заболеваний. В столовой их моют вручную и при помощи посудомоечной машины. В прошлом году здесь сделали косметический ремонт, и всегда поддерживают порядок и чистоту.

Под надзором 24/7

СИЗО - это не завод или магазин, который можно закрыть на замок после работы и уйти, замечает начальник учреждения. Жизнь здесь продолжается 24 часа в сутки, и механизм не должен сбиваться даже в мелочах. В связи с чем на территории изолятора установлено видеонаблюдение в режиме реального времени. Всего свыше 100 устройств, за которыми и днём, и ночью следят операторы поста видеоконтроля. Это аорта учреждения, которая контролирует абсолютно все процессы, происходящие в камерах и на других режимных территориях, в целях предупреждения возможных происшествий.

Операторы всегда на связи и при необходимости готовы молниеносно отреагировать на внештатную ситуацию, к примеру, если заключенному стало плохо. Они в режиме 24/7 следят за тем, чтобы заключенные соблюдали режим содержания. К примеру, форма одежды должна быть по сезону: выходить из камеры без головного убора или в шортах в зимний период нельзя. А кровати следует заправлять строго по установленному образцу.

Подъём в СИЗО в 6 утра, отбой в 22:00. В течение дня заключенным можно находиться на спальных местах, но спать при этом нельзя. Да и особо некогда это делать - будни в изоляторе насыщенные. Прогулки, баня, выводы к следователю-адвокату, вывозы в суд и другие режимные мероприятия, о которых заранее предупреждает всё тот же оператор.

Каждая камера оснащена кнопкой вызова, аналогичные имеются у сотрудника поста видеонаблюдения. Он может сообщить что-то важное, сделать замечание, а находящиеся по ту сторону озвучить свои просьбы.

Видеонаблюдение имеется и в кабинетах, где следователи и адвокаты встречаются с заключенными - правда, без звука. Также данные помещения оборудованы кнопкой тревожной сигнализации, телефонами и розетками.

В комнате приёма посылок и передач тоже установлены видеокамеры, которые фиксируют процесс досмотра всего, что приносят тем, кто содержится в СИЗО. Проверяют досконально: всё пересыпается, перекладывается, в чем бы оно ни пришло, прощупывается и разворачивается. С каждой конфеты снимается фантик, а сигареты ломаются пополам - все, за исключением купленных в магазине, расположенном при изоляторе, так как те уже досматривались. Запрещёнки в виде наркотиков и денег уже давно не было, начальник изолятора даже не помнит, когда в последний раз находили что-то подобное. А вот способ попытки передачи запрещённых веществ не забыл - в зубной пасте.

Зато периодически приходится выбрасывать скоропортящиеся продукты, которые приходят в посылках, либо возвращать их гражданам, принесшим передачку. Например, домашнее сало или колбасу. Полный список всего, что запрещено к проносу на территорию СИЗО, размещён на стенде в комнате приёма посылок и передач.

По соседству находятся помещения для краткосрочных свиданий, где заключенные и приходящие к ним граждане могут общаться при помощи телефонной связи. В это время они находятся по разные стороны, разделенные решетками и бронестеклом, вокруг которого заделаны все возможные щели - чтобы не могли просунуть записку. Ход разговора контролирует сотрудник изолятора, который может прекратить свидание, если речь пойдет, к примеру, об условиях содержания, расположении внутренних помещений. Здесь тоже имеется видеонаблюдение и тревожная кнопка.

Камерами оснащен как внутренний, так и внешний периметр, состоящий из нескольких рядов заграждений, за которыми следит служба охраны в целях исключения посягательств извне. На территорию режимного объекта даже мышь не проскочит, не говоря уже о людях.

Последних, кстати, тщательно досматривают на контрольно-пропускном пункте, который к тому же оборудован системой идентификации личности. Любой входящий и выходящий должен предъявить специальную карточку, принадлежащую ему, и посмотреть в «зеркало». Так охранник удостоверится, что фото, занесённое в систему, совпадает с лицом стоящего перед ним человека, и исключит подмену.

***

Следственный изолятор, безусловно, не самое приятное и веселое учреждение. Но и за его стенами есть жизнь, которая не обделена как мрачными, так и яркими красками. Напомнить об этом призван обновлённый фасад великолукского СИЗО-2, который сотрудники отремонтировали своими силами. Ранее потрепанные, неприглядные стены теперь выкрашены в бирюзовой цвет. «Захотелось чего-то светлого, небесного. И внести немного красок в жизнь самих сотрудников, работа у которых очень сложная и ответственная», - такими словами завершил экскурсию Александр Степанеев.

Наша редакция поздравляет начальника великолукского СИЗО и всех его коллег с профессиональным праздником и желает стойкости, решительности, непоколебимости, крепкого здоровья и благополучия. Выражаем признательность за вашу честную службу и вклад в обеспечение законности и правопорядка.

Ульяна Лаблюк