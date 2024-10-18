Общество

Псковские кванторианцы разработали БПЛА для выявления лесных пожаров

Псковские кванторианцы Серафим Греков, Доминика Васильева, Виктория Гаденова и Евгений Никаноров разработали проект беспилотного летательного аппарата для выявления лесных пожаров. Над разработкой ребята трудились в группе с кванторианцами из Нижнего Новгорода — Ярославой Смирновой, Ксенией Ливановой и Иваном Бекишевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Межрегиональный проект отмечен на всероссийском форуме кванторианцев, который прошел в Набережных Челнах. Конструкция БПЛА псковских и новгородских кванторианцев заняла 3-е место.

«Устройство может использоваться для отслеживания лесов заповедников Сибири с помощью тепловизора и системы мониторинга за животными и подачи экстренных сигналов», — рассказала команда.

Отметим, на всероссийском форуме кванторианцев собрались 210 участников из 32 регионов России. Воспитанники детских технопарков из 40 городов объединились в команды и разработали 24 технологических проекта на тему «Технологии для социума» по различным направлениям. Участники за дни форума познакомились с Республикой Татарстан: побывали в Казанском Кремле и ИТ-парке имени Башира Рамеева, посетили особую экономическую зону «Алабуга» и колледж «Алабуга-политех», приняли участие в экскурсиях в Высшую школу нефти в Альметьевске и в музей спортивной команды «КАМАЗ-мастер».

Основная цель форума — познакомить ребят друг с другом, дать возможность поделиться опытом и представить свои проекты, увидеть новые места, а также поработать в командах вместе с единомышленниками.

Напомним, сеть технопарков «Кванториум» развивается в России в рамках реализации президентского национального проекта «Образование».