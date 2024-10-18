Общество

Открыта регистрация на региональный форум по профориентации

В Псковской области открылась регистрация на второй региональный форум «Найди себя в Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото: сообщество центра занятости Псковской области ВКонтакте

Участников ожидают практико-ориентированные тренинги, интерактивные игры, мотивационные встречи. Среди новшеств – проект «Открытое собеседование», в рамках которого молодые люди смогут пообщаться с экспертами из числа крупных работодателей в формате импровизированных экспресс-собеседований.

Мероприятие пройдет 14 ноября по адресу: г. Псков, ул. Конная, д.2

Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 11 ноября включительно по ссылке.