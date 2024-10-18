Общество

Жители Псковской области смогут присоединиться к марафону Знание.Первые в онлайн-формате

Северо-Западный федеральный округ присоединится к восьмому просветительскому марафону Знание.Первые 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области

Мероприятие впервые охватывает все федеральные округа. В Архангельске соберутся выдающиеся люди нашей страны, которые расскажут о развитии Русского Севера, о достижениях России в различных сферах жизни и о возможностях для самореализации молодежи. Присоединиться к дискуссиям в онлайн-формате смогут и жители Псковской области, ведь выступления экспертов будут доступны в эфире Знание.ТВ на сайте Общества «Знание», а также в официальной группе просветительской организации во «ВКонтакте».

На площадках просветительского марафона Знание. Первые Российского общества «Знание» первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки открыто общаются с молодежью — как с подростками, так и с состоявшимися молодыми специалистами. Такое общение дает толчок к дальнейшему развитию в выбранной сфере, позволяет понять, как построить будущее — свое и своей страны.

На площадке марафона Знание. Первые в конференц-зале Правительства Архангельской области перед молодежью выступят олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам, депутат Московской областной Думы Александр Легков, посол Арктики и Дальнего Востока, блогер, путешественник Богдан Булычев, генеральный директор проектного офиса развития Арктики Максим Данькин, полярный путешественник, директор «Лаборатории путешествий» Матвей Шпаро, пианист, блогер, телеведущий Лоренцо Баньяти, актер, режиссер и продюсер Антон Богданов и другие эксперты. Они расскажут о спортивных, культурных и иных достижениях, о подвигах россиян, о развитии Северо-Западного региона, ответят на волнующие вопросы ребят.

Первый федеральный просветительский марафон Знание. Первые состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание». На протяжении четырех лет проект зарекомендовал себя как популярную площадку для прямого общения между первыми лицами государства и молодежью. Благодаря разнообразию форматов, тем и интересным спикерам участники марафона получают незабываемый опыт.