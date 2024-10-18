Общество

Есть в Замогилье старый пруд…

В деревне Замогилье Печорского района на выходных проходили работы по расчистке пруда и оборудованию дороги к нему. Превращение участка возле заброшенного водоема в зону отдыха — инициатива местных жителей. Активисты объединились в ТОС «Деревенька» и реализуют уже не первый проект по благоустройству территории. Подробности узнала Псковская Лента Новостей.

«Рады до слез!»

В минувшую пятницу в деревню Замогилье недалеко от Изборска приехала тяжелая техника: большой экскаватор и самосвал со щебнем. Буквально за выходные рабочие расчистили местный пруд и сделали к нему хорошую дорогу. «Техника огромная. Экскаватор на платформе привозили. Еще самосвал привозил щебень - шесть машин. Это материал для дороги», - говорит инициатор проекта, руководитель ТОС «Деревенька» Таисия Валова.

Дорога к заброшенному пруду тоже заросла, поэтому тосовцы предусмотрели в проекте и работу по ее обустройству. «И у нас получилась трасса! Дорога широкая — 3 метра в ширину. И еще обочину разровняли гусеницами трактора. Теперь можно соревнования устраивать», - отмечает Таисия Валова.

Под слоем почвы, который сняли во время дорожных работ, оказалось много валунов — больших красивых камней. Им жители деревни уже нашли дальнейшее применение: «Мы попросили ребят камни положить ближе к пруду — хотим сделать из них альпийскую горку, благоустроить берег нашего пруда».

Затем работы продолжились на самом водоеме. С помощью экскаватора было расчищено и углублено дно пруда. Также машина очистила от веток и растительности берега, которые, как отметила наша собеседница, наконец-то стали обретать очертания.

«Теперь глубина пруда около трех метров. Его расчистили до известняковой плиты. Много было глины, причем, голубой. Теперь она на берегу будет лежать», - сообщает женщина.

Воды в пруду пока немного, но, по наблюдениям местных, водоем постепенно наполняется. Кто-то даже заметил рыбу в пруду, но Таисия Валова в такие чудеса не верит.

Все работы в рамках проекта выполняли три сотрудника организации-подрядчика. Но основная нагрузка легла на плечи экскаваторщика Василия. «У него большой опыт по очистке пожарных водоемов. Очень грамотный, хороший специалист. Работал с 9 до 18 часов, не выходя из машины. Мы с ним подружились. У него трое детей, и одну из девочек зовут, как и меня - Таисия. Я ей конфетки передавала: Тасе от Таси», - вспоминает Таисия Валова.

Когда работы были завершены, посмотреть на пруд собрались немногочисленные жители деревни. В Замогилье постоянно проживает всего три семьи. Но летом количество жителей увеличивается в разы за счет приезжающих детей-внуков и дачников. Поэтому пруд здесь очень нужен.

«В деревне столько радости! Внукам фотографии уже разослали. Потому что это очень было мощно! Теперь будем в нем и купаться, и рыбу ловить, он будет нас спасать и оберегать. Так хорошо, что пруд будет жить. Прямо до слез!», - говорит Таисия Валова.

В Псковской области 346 проектов стали победителями регионального конкурса ТОС. Общая сумма поддержки из областного бюджета составит 110 млн рублей. За счет этих средств планируется решить целый комплекс проблем местного значения: организации водоснабжения и уличного освещения, ремонта дорог, благоустройства парков и зон отдыха.

«Не могу остановиться!»

Идея возродить заброшенный и забытый водоем и подать заявку на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений пришла тосовцам после успешной реализации еще двух проектов: по сохранению старинной часовни - объекта культурного наследия и строительству дороги к этому памятнику.

О существовании часовни и раньше знали паломники, теперь же после реставрационных работ она стала объектом посещения и многочисленных туристов, и родственников жителей Замогилья, которые приезжают сюда погостить на лето. А значит, и деревня нуждается в благоустройстве. Особенно жителям хотелось возродить местный пруд.

Старожилы еще помнят этот водоем огромным и полным карасей, где любили купаться дети. Но за десятилетия когда-то живописный пруд зарос травой и тиной, а его берега — непроходимым кустарником. Воды в нем тоже становилось меньше, что вызывало тревогу у местных, ведь когда-то пруд использовался как пожарный водоем.

Поэтому активисты ТОС «Деревенька» решили возродить рукотворный природный объект и с проектом «Пруд моего детства» приняли участие в региональном грантовом конкурсе. И к радости жителей деревни весной этого года проект вошел в число победителей. А уже осенью началась его реализация.

На грант в размере 373 тысячи рублей были организованы работы по очистке водоема и ремонту подъезда к нему. Теперь в планах тосовцев — организовать зону отдыха. Возможно, на оставшиеся средства гранта удастся установить мостки. «У нас раньше был свой настил деревянный. Поэтому очень хочется сделать похожий», - отмечает инициатор проекта.

Все остальные жители планируют сделать сами: оборудовать скамейки, посадить кусты сирени — в деревне есть улица Сиреневая. Но и о возможностях общественного самоуправления не забывают.

«Проекты писать буду. Не могу остановиться! В пруду у нас вода появится, а из пяти колодцев в деревне ни одного рабочего. Если электричества нет — скважины не работают. Поэтому колодцы надо чистить. И электричество нам тоже нужно - три фонаря по деревне. Я местная— я здесь все знаю. Тут каждая тропинка пройдена. Мне говорят: надо сделать проект «Куда ведешь, тропинка милая?» Песню эту в клубе поем. Может, будет и такой проект. Идей у меня много», - говорит она.

По словам Таисии Валовой, создание ТОС и участие в конкурсах — это реальная возможность сделать что-то нужное для своей деревни, улицы, дома. Но необходимы два условия: инициатор, «который может сказать, доказать, показать, объяснить и сделать» и поддержка жителей. И тогда все получится!

Светлана Синцова

Фото из личного архива Таисии Валовой