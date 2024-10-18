Общество

Строительство школы в Гдове завершено на 57%

Новая школа в Гдове на 825 мест построена на 57%. Все три этажа уже возведены, практически везде оконные проёмы закрыты рамами, завершается остекление.

«Сейчас мы выполняем общестроительные работы, в том числе земляные, монолитные. Как видите, уже можно визуально оценить устройство кровли, монтаж оконных блоков. Выполнены кирпичная кладка внутренних и наружных стен, устройство перегородок. На двух блок-секциях выполнена цементная стяжка под устройство чистого пола. Идёт монтаж внутренних сетей электроснабжения, отопления и вентиляции. В работе и водопровод, и канализация. Если говорить о строительной готовности объекта, то она сейчас 57%», – сообщил инженер ООО «Спецстрой» Сергей Карцев.

Численность рабочих, механизаторов и инженерно-технических работников на объекте – от 130 до 142 человек. На стройплощадке работает до 14 единиц техники ежедневно, пишет «Гдовская заря».

Напомним, строительство школы в Гдове на 850 мест ведется по партийному проекту «Новая школа» и национальному проекту «Образование» в рамках реализации народной программой партии «Единая Россия». Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.