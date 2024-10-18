Строительство школы в Гдове завершено на 57%

Новая школа в Гдове на 825 мест построена на 57%. Все три этажа уже возведены, практически везде оконные проёмы закрыты рамами, завершается остекление.
Численность рабочих, механизаторов и инженерно-технических работников на объекте – от 130 до 142 человек. На стройплощадке работает до 14 единиц техники ежедневно, пишет «Гдовская заря».
Напомним, строительство школы в Гдове на 850 мест ведется по партийному проекту «Новая школа» и национальному проекту «Образование» в рамках реализации народной программой партии «Единая Россия». Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.