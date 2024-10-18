Общество

Онлайн-брифинг о мерах поддержки псковских семей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга о мерах поддержки псковских семей, организованного «МК в Пскове», который состоится на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 октября.

На какие меры поддержки могут рассчитывать псковские семьи? Какие меры наиболее популярные и наименее востребованные? Охотно ли жители региона участвуют в конкурсах для многодетных семей?

На эти и многие другие вопросы сегодня ответила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.