Общество

Почти четыре тысячи мальков, выращенных в Псковской области, выпустили в Финский залив

3845 мальков сига, которых вырастили в Псковской деревне Гаврильцево, выпустили в Финский залив вчера, 22 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале ФКП “Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений».

Фото здесь и далее: ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

Мальков выращивали в деревне Гаврильцево Псковской области, где оборудованы специализированные пруды и используются естественные корма для лучшей адаптации к условиям новой среды обитания. Транспортировка молоди осуществлялась на специальном транспортном средстве под строгим контролем специалиста-рыбовода.

Мероприятие по выпуску мальков прошло на территории судопропускного сооружения С-2 в рамках проекта по восстановлению водных биоресурсов. Место выбрали на основе многолетних научных исследований и наблюдений. Специалисты приняли решение на основе высоких экологических показателей акватории, что способствует хорошей приживаемости молоди и дальнейшему размножению в Финском заливе.

Регулярные выпуски мальков сига играют важную роль и обеспечивают сохранение и восстановления биоразнообразия водоёмов, улучшая экологическое состояние Невской губы и Финского залива.

Процесс выпуска контролировали представители Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», Санкт-Петербургского филиала ВНИРО, а также представители заказчика. В мероприятии приняли участие экологи ФКП «Дирекция КЗС г. Санкт-Петербурга Минстроя России».