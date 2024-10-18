Общество

Мини-сквер «Белочкин хуторок» открылся в псковском микрорайоне Овсище

Мини-сквер «Белочкин хуторок» открылся для посещения 23 октября в микрорайоне Овсище города Пскова, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«В том, что этот инициативный проект состоялся, большая заслуга жителей района и депутата Григория Стороненкова», - отметил Борис Елкин.

Идея, проектирование, сбор подписей и подготовка необходимых документов – все это было выполнено собственными силами депутата и жителей района.

Администрация города поддержала данный проект, и он попал на конкурс.

«Отличный пример того, как объединение активных граждан приносит пользу всем!» - подытожил глава города.