Общество

Закупки VPN органами власти выросли на 683%

Госорганы за январь-сентябрь 2024 года потратили на подключение VPN 14,1 млрд рублей, что на 683% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки».

Количество закупок госорганами сократилось на 4%, а суммарные затраты увеличились на 386% по сравнению с девятью месяцами 2022 года. Госкомпании за январь-сентябрь 2024 года нарастили объем трат на VPN на 122%, до 311 млн рублей, а количество закупок - на 33%, до 56.

По данным «Коммерсанта», большая часть трат госорганов на VPN в 2024 году пришлась на Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы - три контракта на общую сумму 9,8 млрд рублей. Услуги по этим контрактам будут предоставляться в 2024-2026 годах. Поставщиками стали «Акадо телеком» (принадлежит «ЭР-Телекому»), «Ситроникс» и «Ростелеком».

«В последние пару лет мы наблюдаем значительный рост потребителей услуги, а также фиксируем кратный рост передачи данных по защищенным каналам VPN»,- рассказал вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков. «Крупный бизнес и госзаказчики стали чаще обращать внимание на безопасность IT-инфраструктуры»,- продолжает он. По мнению Волкова, рост спроса на такие услуги с кратным увеличением количества DDoS-атак, попыток хищения персональных данных и уничтожения ценной информации в последние два года.

В 2024 году часть закупаемых услуг пришлась на покупку сервисов SD-WAN, пояснил газете эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик. Публичных закупок сервисов VPN для работы с заблокированными сайтами и сервисами в России нет. «Такие закупки могут проходить через закрытые процедуры, например, для служб, которые занимаются государственной и гражданской безопасностью», - объяснил он.