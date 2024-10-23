Общество

Шесть свалок выявили на землях сельхозназначения в Псковской области

Выявлены шесть несанкционированных свалок на сельскохозяйственных землях площадью более 3 гектаров в Псковской области в результате 593 проверок, проведенных сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Свалки обнаружены в Великолукском, Плюсском, Новосокольническом и Псковском районах. В ответ на выявленные нарушения, владельцам земель были направлены предупреждения.

После вмешательства управления Россельхознадзора три свалки бытовых отходов были убраны, и 0,75 гектара сельхозземель снова стали пригодными для использования.