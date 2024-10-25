В финал ежегодного рейтинга работодателей от hh.ru вышла одна псковская компания

219 компаний из регионов СЗФО вышли в финал ежегодного рейтинга работодателей России от hh.ru.
Рейтинг работодателей России проводится с 2010 года – уже 14 лет. Участие в нем бесплатное, при этом каждая компания самостоятельно подает заявку. В финал рейтинга-2024 попали работодатели, которые успешно и в срок преодолели первые два этапа: провели онлайн‑опрос сотрудников компании и заполнили HR‑анкету. Теперь предстоит самый ответственный этап — оценка со стороны соискателей.
В первый год существования рейтинга работодателей России от hh.ru в финал вышли 97 участников, по итогам 2023 года — 1 497, а в 2024 году до этапа голосования соискателей дошли уже более 1 700 компаний. Среди них – 219 работодателей из регионов СЗФО. Среди них большая часть приходится на Санкт-Петербург (191 работодатель), но есть компании из других регионов СЗФО: 9 - из Вологодской области, 6 – из Ленобласти, 4 – из Калининградской области, 3 – из Карелии, 3 – из Архангельской области, 2 – из Коми, 1 – из Псковской области.
Выразить свою симпатию компаниям могут только авторизированные на hh.ru пользователи. Причём сотрудники, даже имея резюме на hh.ru, не могут голосовать за своего работодателя, иначе компанию-нарушителя ждёт дисквалификация. Это позволяет избежать накрутки голосов, ведь действующие сотрудники уже оценили компанию на предыдущем этапе.
Результаты рейтинга 2024 года будут объявлены в начале 2025 года.