Общество

В финал ежегодного рейтинга работодателей от hh.ru вышла одна псковская компания

219 компаний из регионов СЗФО вышли в финал ежегодного рейтинга работодателей России от hh.ru.

Рейтинг работодателей России проводится с 2010 года – уже 14 лет. Участие в нем бесплатное, при этом каждая компания самостоятельно подает заявку. В финал рейтинга-2024 попали работодатели, которые успешно и в срок преодолели первые два этапа: провели онлайн‑опрос сотрудников компании и заполнили HR‑анкету. Теперь предстоит самый ответственный этап — оценка со стороны соискателей.

В первый год существования рейтинга работодателей России от hh.ru в финал вышли 97 участников, по итогам 2023 года — 1 497, а в 2024 году до этапа голосования соискателей дошли уже более 1 700 компаний. Среди них – 219 работодателей из регионов СЗФО. Среди них большая часть приходится на Санкт-Петербург (191 работодатель), но есть компании из других регионов СЗФО: 9 - из Вологодской области, 6 – из Ленобласти, 4 – из Калининградской области, 3 – из Карелии, 3 – из Архангельской области, 2 – из Коми, 1 – из Псковской области.

«Жители регионов СЗФО могут принять участие в составлении белого списка работодателей до 31 октября включительно, проголосовав за компании, в которых сами хотели бы работать. Голосовать можно за работодателей как из своего региона, так и из других. У каждого человека своя шкала ценностей, по которой он считает компанию лучшей. Для одних это зарплата и лояльное руководство, для других — возможность развиваться и работать в кругу классных людей, для третьих — что-то ещё. Вспомните, что важно именно вам, и переходите на сайт рейтинга работодателей, чтобы выбрать компании, где вы хотели бы работать», - комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Выразить свою симпатию компаниям могут только авторизированные на hh.ru пользователи. Причём сотрудники, даже имея резюме на hh.ru, не могут голосовать за своего работодателя, иначе компанию-нарушителя ждёт дисквалификация. Это позволяет избежать накрутки голосов, ведь действующие сотрудники уже оценили компанию на предыдущем этапе.

Результаты рейтинга 2024 года будут объявлены в начале 2025 года.