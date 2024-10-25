Общество

У псковичей за неделю изъяли 141 боеприпас

С 21 по 27 октября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 8 административных правонарушений, изъяли 12 единиц оружия и 141 боеприпас.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.