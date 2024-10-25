Общество

Инстасамка может стать новой солисткой группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров анонсировал новый альбом и сотрудничество с певицей Инстасамкой. Об этом сообщается на сайте музыкальной группы «Группировка Ленинград и Сергей Шнуров».

instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сергей Шнуров, лидер культовой группы «Ленинград», возвращается на музыкальную сцену с новым альбомом после 6-летнего перерыва.

Музыкант уже обсудил все детали проекта с популярной певицей Инстасамкой, с которой они записали демоверсию.