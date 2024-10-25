Общество

Аварийные деревья в Дно срубили благодаря действиям прокуратуры

Аварийные деревья у многоквартирного дома №3 на улице Пионерской в городе Дно срубили благодаря действиям прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Дновского района по коллективному обращению местных жителей провела проверку требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности администрации городского поселения «Дно». В ходе проверки установили, что у многоквартирного дома №3 имеются аварийные деревья, подлежащие вырубке и обрезке крон. Под воздействием порывов ветра они могут оборвать линии электропередачи, сломать крыши расположившихся вблизи жилых домов, повредить автотранспортные средства, нанести вред здоровью граждан.

В связи с этим в адрес руководителя администрации городского поселения «Дно» Дновского района прокурор внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Органом местного самоуправления необходимые мероприятия по устранению нарушений произведены в полном объеме.