Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили против переименования советских улиц

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (46,372%) считают, что в Пскове стоит повесить на здания двойные таблички с современными и историческими названиями улиц. Это следует из опроса, в котором приняли участие 317 человек.

Категорически против предложения переименовывать советские улицы, как это делают в соседних регионах, 28,71% опрошенных. Они уверены, что советские названия улиц – часть нашей истории.

11,36% псковичей, которые приняли участие в опросе, заявили, что необходимо вернуть улицам исторические (дореволюционные) наименования и перестать спорить о названиях. А 8,83% опрошенных уверены, что городу и его жителям дорого обойдется замена уличных табличек и документов, поэтому переименовывать улицы не стоит.

3,15% респондентов «за» в случаях, когда названия улиц связаны с именами тех, кто был в ответе за кровавые преступления.

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