Общество

43% псковичей винят руководство в абьюзе – опрос

43% псковичей рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане с опытом работы из Пскова.

Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности, сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности (3 из 10 переживших абьюз): «Нехватка рабочего персонала, тяжело физически выполнять работу за двоих»; «Приходилось задерживаться до 1 — 2 часов ночи, иногда и до 3 часов, т. к. объем работы был просто огромен». 19% приходилось выслушивать оскорбления, 16% сталкивались с публичной критикой, еще 14% — с психологическим давлением. 12% приходилось выслушивать грубости, 11% терпеть самодурство или высокомерие.

Сослуживцев в абьюзивном поведении винят 36% экономически активных горожан. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением (18%), сплетнями (11%), публичной критикой (10%) и необоснованными придирками (7%).

Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег. Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали респонденты 35 — 44 лет, со стороны коллег — опрошенные моложе 34 лет.