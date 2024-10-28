Общество

Королева полуфинала «Мисс Псков» Ирина Волкова: Красота начинается изнутри

Королева полуфинала конкурса «Мисс Псков 2024» Ирина Волкова поделилась своей историей и взглядами на индустрию красоты в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка».

«Для меня история, наверное, начинается с детства. Я всегда была яркой девочкой, увлекалась танцами, проходила обучение в школе телеведущих и активно занималась хореографией», — рассказала гостья студии.

Ирина Волкова приехала в Псков четыре года назад совершенно случайно и осталась, увидев город с новой стороны. «Псков раскрыл меня с неожиданной точки зрения. Я стала педагогом и прошла практику в новой 29-й гимназии», — поделилась она.

По словам Ирины Волковой, работа с детьми стала её настоящей страстью.

«Я безумно полюбила детей и считаю своей ответственностью показывать ученикам и ученицам, что красота исходит изнутри. Знание и опыт важнее внешней оболочки», — отметила она.

«Мы с девочками понимаем, что нужно быть чем-то большим, чем просто моделью. Наша задача — вдохновлять и показывать важность внутреннего мира», — заключила Ирина Волкова, подчеркивая значимость личностного роста и самовыражения.