Общество

Сроки выплаты некоторых пособий псковичам в ноябре перенесли из-за праздников

Отделение Социального фонда России по Псковской области напомнило получателям пенсий, социальных выплат и детских пособий даты их перечисления в ноябре 2024 года. Поскольку некоторые выплаты выпадают на выходной день, средства будут переведены получателям заранее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

2 ноября через банки поступят ежемесячные пособия:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.

в связи с рождением и воспитанием ребенка;

на первого ребенка до 3-х лет;

по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;

на ребенка военнослужащего по призыву;

на ребенка семьям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

5 ноября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 ноября — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

9, 11, 22 ноября псковичам придет пенсия через кредитные организации.

Отметим, что выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Если в качестве способа доставки выбрана Почта России, то пенсии и ежемесячные пособия доставляются с 5-го по 25-е число в зависимости от графика работы почтового отделения. В этот же период приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только было оформлено.

Обращаем внимание, что выплаты детских пособий проходят в единые даты: в текущем месяце — за предыдущий, то есть в ноябре — за октябрь, в декабре — за ноябрь и т. д

Консультацию по вопросам выплаты пенсий и пособий можно получить консультацию по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области (8 800 200 00 98) и через страницу отделения в социальных сетях. Специалисты готовы ответить на вопросы с понедельника по четверг с 8.30 до 18.00, а в пятницу с 8.30 до 15.30.

Для получения личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные), псковичи всегда могут обратиться: