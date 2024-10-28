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Общество

Преимущества целевого обучения молодых врачей обсудили депутаты и студенты в Собрании

29.10.2024 15:55|ПсковКомментариев: 0

Дискуссия о необходимости возвращения обязательного распределения выпускников и эффективности целевого обучения состоялась в региональном парламенте – в формате круглого стола депутаты, члены Молодёжного парламента, студенты и преподаватели медицинских образовательных организаций, представители отраслевого профсоюза обсудили проблемы и пути решения дефицита медицинских кадров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

От депутатского корпуса в разговоре участвовали вице-спикеры Игорь Дитрих, Александр Братчиков и Виктор Остренко, модератором встречи выступила заместитель председателя Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Дарья Морозова.

Игорь Дитрих, инициировавший дискуссию, выступил с позиции сторонника возвращения обязательного распределения выпускников-медиков, которые обучались за счёт государства. «Ситуация с дефицитом кадров в медицине сейчас очень острая. В целом, по стране не хватает 25 тысяч врачей и более 150 тысяч специалистов среднего звена. Особенно сложно с кадрами в малых населённых пунктах. Понятно, что жизнь происходит не только в Санкт-Петербурге и Москве, и не только в областных центрах, но и в небольших городах и посёлках. Если государство даёт обязательства по обеспечению здоровья граждан в каждом населённом пункте, то, мне кажется, правильным решением вернуть распределение специалистов, за учёбу которых были заплачены бюджетные деньги», - высказался вице-спикер, руководитель комитета по труду и социальной политике.

Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер в дополнение к сказанному привела цифры региональной статистики: в Псковской области не хватает более 300 врачей, 670 человек младшего медицинского персонала. При этом только 70%  студентов, заключивших договор о целевом обучении с медорганизациями, возвращаются после получения диплома.

«Я думаю, целевое обучение на сегодняшний день – это некий альтернативный механизм распределения. В советские времена при плановой экономике это был единственный выход – мы это понимали и ехали туда, куда нас отправили. Сегодня, говоря о возвращении распределения, прежде всего, хочется услышать мнение самих студентов. Потому что нет желания отпугнуть. Мы хотим, чтобы они вернулись и вернулись не просто так, а с желанием работать», - обратилась к студентам с призывом озвучить позицию руководитель профсоюза медработников.

«Я окончила школу с золотой медалью, хорошо сдала ЕГЭ и могла поступить в разные вузы. Не хочу сейчас делать из себя какого-то героя, но я понимала, что у нас в Псковской области недостаточное количество медработников, и поэтому я осталась здесь», - аргументировала свой выбор заключить договор на целевое обучение студентка медицинского факультета ПсковГУ Валерия Екимова. По словам будущего медика, вариант распределения в сельскую местность её тоже не пугает, но в этом случае, молодому специалисту должно быть предоставлено жильё, достойные условия труда и другие меры поддержки.

«Зарплата, инфраструктура и условия  труда. По-другому в районы специалистов не привлечь», - высказался в продолжение темы член Молодёжного парламента Валерий Мехеда.

Студент псковского медицинского колледжа Дмитрий Дмитриев, также обучающийся по целевому направлению, рассказал о своих планах на будущее: «Пойду, скорее всего, работать на ФАП в Опочецком районе, в какой именно, пока ещё не знаю. В целевом обучении для себя выделил два плюса. Один из них – повышенная стипендия, а также материальная поддержка после окончания колледжа – подъёмные мне дадут и выплату по программе "Земский доктор"».

Ведущий специалист по учебно-методической работе Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Ольга Старынина подтвердила, что целевое обучение в регионе набирает популярность. Если в первом выпуске медиков в ПсковГУ было всего 2 таких выпускника, то в выпуске следующего года их будет уже 23, а среди первокурсников этого года 40 студентов-целевиков. Всего по целевым договорам обучается 260 человек. Специалист отметила интерес к факультету «Лечебное дело» со стороны жителей не только Псковской области, но и других регионов и даже стран. «У нас очень много желающих, в том числе, это Тверская область, Новгород, Ленинградская область, к нам едет Калининград, у нас есть Республика Беларусь, Эстония к нам приезжает», - перечислила географию студентов медфака ПсковГУ Ольга Старынина.

Возвращаясь к теме дефицита медицинских кадров, заместитель председателя Собрания Виктор Остренко сделал акцент на экономической составляющей решения проблемы в реалиях дотационного бюджета региона и попросил высказаться председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александра Братчикова.

«Я за то, чтобы в регионе создавалось два больших медицинских центра на юге и на севере – это Псков и Великие Луки, где будет сосредоточено большинство врачей. В  муниципалитетах и маленьких населённых пунктах должны быть современные фельдшерско-акушерские пункты с возможностью продажи там медикаментов. При создании правильной дорожной инфраструктуры медицинские услуги будут доступны всем жителям области», - поделился видением ситуации вице-спикер. Александр Братчиков также отметил, что благодаря цифровым технологиям в сети Интернет существует общедоступный рейтинг врачей, и, чем выше профессионализм медика, тем больше у него возможностей найти интересную и высокооплачиваемую работу.

 

Участники круглого стола сочли состоявшийся разговор полезным и для взрослой части аудитории, и для студентов.

Напомним, на октябрьской сессии Собрание рассмотрит вопрос о поддержке инициативы депутатов Ленинградской области, касающейся возвращения обязательного распределения для выпускников-медиков, проходивших обучение за счёт бюджетных средств.

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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