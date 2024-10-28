Общество

83% учеников в Псковской области ходят в школу пешком за 15 минут — аналитики

В Псковской области 83% школьников добираются до образовательных организаций пешком. Из них 66,7% тратят на дорогу менее 15 минут. Об этом говорят данные выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания за 2023 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Изображение: Псковстат

Доезжают до школы на личном транспорте семьи 10% детей. При этом тратят на дорогу менее 20 минут 3,9% учащихся.

На общественном транспорте до места учебы добираются 7% школьников. У 3,5% из них дорога занимает менее 15 минут.