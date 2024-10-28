Общество

Расчет индекса качества городской среды обсудили на бюджетном комитете Собрания

Анализ фотографий общественных территорий в социальных сетях может влиять на формирование индекса качества городской среды, который рассчитывается на федеральном уровне и учитывается затем при подготовке госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в регионах. Об этом рассказала членам комитета по бюджету зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Татьяна Яковлева, отвечая на вопрос депутата Татьяны Фомченковой.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, на индекс также влияет качество проведённого благоустройства, организация безопасного дорожного движения, объёмы вывозимого мусора и другие критерии.

Среди четырнадцати городов Псковской области наибольший индекс имеет Псков – 235, следом за ним – Остров (222), замыкает тройку лидеров Гдов (221).